Pitbull in Köln: Fans müssen schnell sein – einziges Konzert in Deutschland

Der US-amerikanische Rapper Pitbull kommt Anfang 2025 auch nach Deutschland. Im Rahmen seiner „Party After Dark Tour“ legt er dabei aber nur einen Stopp ein – Köln. Gemeinsam mit Rapper Lil Jon wird der Superstar aus Miami die Bühne der Lanxess-Arena zum Beben bringen. Hits wie „Timber“, „Give Me Everything“ und „Time Of Our Lives“ dürfen dabei natürlich keinesfalls fehlen.

Am 25. Februar 2025 ist es dann endlich so weit – Pitbull tritt in der Lanxess-Arena auf. Tickets sind seit dem 15. November um 10 Uhr im offiziellen Vorverkauf bei Eventim erhältlich. Der Arena-Betreiber lässt die Vorfreude nun weiter steigen. „Atemberaubende Visuals, explosive Pyrotechnik und ebenfalls recht explosive Live-Performance“, heißt es auf der Homepage.

Pitbull gibt exklusives Konzert in der Lanxess-Arena

Auch Pitbulls musikalische Begleitung klingt vielversprechend. Seine Band „The Agents“ und die Tänzerinnen von „The Most Bad Ones“ unterstützen ihn bei seinem exklusiven Konzert in Deutschland. Begleitet wird Pitbull zudem von Rapper Lil Jon. Dieser konnte gemeinsam mit DJ Snake („Turn Down For What“) und Usher („Yeah!“) selbst bereits Welterfolge feiern.

In der Lanxess-Arena werden rund 20.000 Menschen die Möglichkeit haben, „Mr. Worldwide“ live zu erleben. Dieses Markenzeichen wurde durch seine erste Nummer-1-Single „Give Me Everything“ ins Leben gerufen und hat sich durch seinen weltweiten Erfolg etabliert. Doch sein Leben war nicht immer von Erfolg geprägt.

Der Rapper Armando Christian Pérez, international bekannt als Pitbull, wurde als Sohn kubanischer Einwanderer in Miami geboren. Aus schwierigen Verhältnissen kämpfte er sich an die Spitze der Musikbranche. Seine zwölf veröffentlichten Studioalben präsentiert Pitbull seinen Fans nun live bei seinen Konzerten.

Darunter auch das anstehende Konzert im Februar 2025 in der Lanxess-Arena in Köln. Die Arena im Kölner Stadtteil Deutz gilt mit einer Kapazität von 20.000 Plätzen als größte Veranstaltungshalle in Deutschland. Weltweit zählt sie ebenfalls zu den größten und modernsten Arenen.

Neben Deutschland legt Pitbull noch weitere Tour-Stopps in Europa ein. Am 17. Februar tritt er in Dublin auf, gefolgt von London am 21. Februar, Paris am 23. Februar und Amsterdam am 24. Februar. Am 25. Februar wird er dann sein exklusives Konzert in Köln spielen.