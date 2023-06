Auf der Bühne hat Sängerin Pink immer gute Laune. Das bewies die 43-jährige Amerikanerin nicht zuletzt am Mittwoch bei ihrem umjubelten Konzert im picke packe vollen Berliner Olympiastadion (hier alle Infos zum Mega-Auftritt in der Hauptstadt). Doch der Weltstar kann auch anders. Vor allem wenn es gegen Pinks Familie geht. Doch was war passiert?

Pink ist keiner dieser Superstars, die sich vor ihren Konzerten im Hotel verkriecht und erst kurz vor der Show zur Location fährt. Nein, die Sängerin hat gerne mal ihre ganze Familie auf der Tour dabei, erkundet mit ihrem Mann, Motorradrennfahrer Carey Hart und ihren Töchtern die jeweilige Stadt, in der sie abends auftritt.

Sängerin Pink in Wien beklaut

Das machte Pink in Berlin schon so und auch vor ihrem Konzert in Wien am Samstag (1. Juli) wollte die Sängerin mit ihrer Familie eine Fahrradtour durch die Stadt machen. Doch die endete im Drama.

Auf Instagram verrät Pink, was passiert ist. „Gerade rechtzeitig ins schöne Wien geschafft, damit jemand meiner Tochter Willow und Carey Hart die Mountainbikes aus dem Vergnügungspark ‚Prater‘ klaut. Es waren grüne ‚Giant Trance‘-Bikes. Ich hoffe, derjenige, der sie genommen hat, stürzt ab und bekommt einen Schnitt am Knie“, so Pink via Instagram.

Fans stehen hinter Pink

Ihre Fans jedenfalls sind mindestens genauso verärgert wie Pink selbst. „Menschen sind manchmal so scheiße. Genieße Wien trotzdem“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Eine weitere ergänzt: „Willkommen in Wien. Es tut mir leid, dass meine Mitbürger solche Mistkerle sind.“ Und eine dritte ergänzt: „Manche Menschen sind einfach so hässlich! Ich hoffe, der Rest des Tages verläuft wunderbar für euch alle!“

Das wäre schön. Schließlich wollen die Wiener eine gut gelaunte Sängerin auf der Bühne des Ernst-Happel-Stadions sehen. Und vielleicht hat der dreiste Dieb mitbekommen, wem er das Fahrrad geklaut hat und gibt die rund 3.000 Euro teuren Hightech-Räder reumütig zurück…