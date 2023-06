Im Rahmen ihrer großen Tour „Summer Carnival“ hat Pink am Mittwochabend (28. Juni) ins Olympia-Stadion in Berlin eingeladen. Ab 16.30 Uhr strömten die Menschenmengen durch die Tore. Bis zum Auftritt ihres Superstars sollte es jedoch noch vier Stunden dauern.

Aber hochkarätige Namen sorgten vor der spektakulären Pink-Show für Stimmung. „abcdefu“-Interpretin GAYLE, DJ KidCutUp und die Band The Script bildeten das Vorprogramm. The Script bekam rund eine Stunde auf der Bühne und Frontmann Daniel „Danny“ O’Donoghue ließ sich eine besondere Aktion einfallen.

Pink in Berlin: „The Script”-Sänger hat irren Plan

Mit Songs wie „The Man who can’t be moved” oder “Hall of Fame” wurde die Pop-Rock-Gruppe weltberühmt. Kurz bevor der Auftritt von Pink ansteht, will Sänger Daniel O’Donoghue das Lied „Nothing“ anstimmen. Doch bevor er das macht, hat er eine Frage an das Publikum: „Wer wäre bereit, mir sein Handy zu geben, sodass ich den Ex-Freund oder die Ex-Freundin anrufen kann?“

In der ersten Reihe meldet sich direkt eine junge Frau. Sie tippt die Nummer ihres ehemaligen Partners ein und reicht das Smartphone weiter. Doch was hat der Frontmann vor? Der Song „Nothing“ handelt von einem Mann, der gerade eine Trennung hinter sich hat. In seinem Liebeskummer betrinkt er sich und will das Aus der Beziehung nicht wahrhaben. Er wagt einen letzten Versuch, ruft seine Ex an und offenbart seine Gefühle, doch sie sagt einfach „nichts“ – deshalb der Titel.

Pink in Berlin: Vorband The Script erlaubt sich fiese Aktion. (Archivbild) Foto: IMAGO/ANP

Fiese Aktion – Publikum ruft „Arschloch“

O’Donoghue ruft tatsächlich an und am anderen Ende des Hörers nimmt der Ex-Freund ab. Der 42-Jährige erklärt ihm, dass er für ihn einen Song singen will und er unbedingt bis zum Schluss dranbleiben müsse. Er fängt an zu singen, rennt von A nach B über die Bühne und vergewissert sich immer wieder, dass der Mann am Telefon noch dran ist. Der Verflossene legt bis zum Schluss nicht auf.

Als das Lied vorbei ist, hat O’Donoghue noch einen letzten Gruß für ihn. Er fordert das ganze Publikum auf, mit ihm zusammen „Arschloch“ zu rufen. Und den Wunsch eines Superstars können die Fans natürlich nicht ablehnen. Gespräch beendet. Sollte jemals die Chance auf ein Comeback der Beziehung bestanden haben, könnte das endgültige Aus mit dieser Aktion jedoch besiegelt sein…