Fällt das Pink-Konzert in München tatsächlich ins Wasser? Die Sorge dürfte bei den Fans in Bayern groß sein. Die US-Sängerin soll eigentlich für zwei Gigs im Rahmen ihrer „Summer Carnival“-Tour am Mittwoch (5.07.) und Donnerstag (6.07.) im Olympiastadion auf der Bühne stehen.

Doch es könnte alles anders kommen. Für die 43-Jährige und ihre Fans droht eine Gefahr, gegen die selbst ein Weltstar wie Pink machtlos ist.

Pink in München vor dem Aus?

Denn die Wettervorhersage für München und Umgebung sieht alles andere als rosig aus.

„Heute überquert ein Kaltfront Bayern südostwärts“, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD) für Mittwoch. Kühlere Stunden gut und schön, doch nähert sich noch etwas ganz anderes in Richtung München. Für den Konzerttag sind einzelne, starke Gewitter angesagt – dazu Windböen um 80/90 Kilometer pro Stunde und sogar Hagel. Keine guten Aussichten also, um mit Pink gemeinsam zu feiern.

Dabei ließ sie einst auf Instagram an ihre Fans gerichtet verlauten: „Großbritannien und Europa, ich komme zu euch! Ich kann es kaum erwarten, eure schönen Gesichter im nächsten Sommer zu sehen.“ Bereits am 28. Juni zeigte Pink ihren Fans in Berlin, wie sehr sie sich auf ihre Tour gefreut hat. gehen ihre Fans in München jetzt leer aus? Das weiß nur der Wettergott.

Noch besteht aber Hoffnung, dass der erste Tour-Termin in München wie geplant stattfinden kann. Auch für Depeche Mode spielte das Wetter am 20. Juni in München nicht mit und es kamen Gewitter auf. Das Konzert fand aber trotzdem statt.

Insgesamt wird Pink in Deutschland noch für sechs Konzerte auf der Bühne stehen, und zwar:

5.07. München

06.07. München

08.07.: Köln

09.07. Köln

12.07. Hannover

13.07.: Hannover

Wer Pink (hoffentlich bei gutem Wetter) noch spontan hierzulande erleben will, der hat größtenteils noch die Möglichkeit. Tickets sind bis auf in Köln noch zu haben.