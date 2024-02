Pietro Lombardi packt aus: „Musste mein Handy leider abgeben“

Beunruhigende Nachrichten von DSDS-Juror Pietro Lombardi!

Am Montagmorgen (26. Februar) veröffentlicht Pietro Lombardi ein langes Statement auf seinem Instagramaccount. Der Sänger veröffentlicht zunächst einen Schnappschuss mit seinen beiden Söhnen Alessio und Leano. Dazu findet er deutliche Worte zu seiner aktuellen Lebenssituation und verabschiedet sich für eine Weile von seinen Fans. Was ist denn da los?

Pietro Lombardi gibt Handy ab

Eigentlich haben Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa aktuell alle Hände voll zu tun. Neben der Schwangerschaft mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind bauen die beiden momentan ein neues Eigenheim. Außerdem steht die große Sommertour des Sängers bald an, wofür die Vorbereitungen auch schon laufen dürften.

Doch genau jetzt nimmt der Ex-Mann von Sarah Engels eine Auszeit. Auf Instagram schreibt er: „Hey Leute, ich bin es, euer Pietro. Wenn dieser Text hier gepostet wird, musste ich mein Handy leider abgeben. Ich hatte so viel im Kopf, dass ich in letzter Zeit viel zu wenig aktiv war und ihr deutlich mehr verdient hättet – das werde ich ändern! Danke für eure Geduld.“ Doch was steckt hinter diesen beunruhigenden Zeilen? Und warum muss der Sänger sein Handy abgeben?

Pietro Lombardi legt Pause ein

Was genau hinter der plötzlichen Auszeit steckt, verrät der zweifache Vater bislang noch nicht. In dem Statement heißt es lediglich: „Ich bin aktuell sieben Tage auf einer besonderen neuen Aufgabe. Fühlt euch alle gedrückt! Ich denke an euch alle! Mein Team versorgt euch aber während der Zeit mit meinen Konzerten und ich melde mich direkt wieder, wenn ich es kann.“

Bleibt also abzuwarten, was hinter dem Ganzen steckt. Seine Verlobte Laura Maria Rypa postet unterdessen ganz normal weiter und lässt die Auszeit ihres Liebsten unkommentiert.