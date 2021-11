Pietro Lombardi: Fan kommt auf der Straße auf ihn zu – Sänger kann nicht fassen, was die Frau tut

Als Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio unterwegs ist, passiert ihm plötzlich etwas Ungewöhnliches.

Ein Fan nähert sich Pietro Lombardi und Alessio – und tut etwas, das den Sänger unfassbar glücklich macht.

Diese Fan-Aktion rührt Pietro Lombardi sehr. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Pietro Lombardi wird auf offener Straße überrascht

Für Promis wie Pietro Lombardi ist es sicher nicht immer einfach, dass sie immer und überall erkannt werden. Auch die ständigen Bitten um Selfies oder Autogramme können so manchem Celebrity schnell lästig werden. Auch Pietro, dessen Gesicht seit seinem DSDS-Sieg im Jahr 2011 halb Deutschland kennt und der seither regelmäßig für Konzerte auf der Bühne steht, kann davon sicherlich ein Lied singen.

-------------------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Die Ehe von Pietro und Sarah Lombardi wurde 2019 geschieden

Mittlerweile erwartet Pietros Ex Sarah Engels ihr zweites Kind

Bevor Sarah Engels die Schwangerschaft bekannt gab, heiratete sie ihren Mann, Fußballspieler Julian Engels

Im Herbst 2020 war er kurzzeitig mit Influencerin Laura Maria Rypa zusammen

-------------------------------

Was ihm nun jedoch wiederfuhr, scheint eine absolute Seltenheit zu sein, denn der 29-Jährige ist davon so ergriffen, dass er sich erst einmal auf Instagram bedankt. „Vielen Dank für diesen Schuh“, hört man Pietro in seiner Insta-Story sagen. In der Hand hält er einen Karton, in dem ein besonderes Fan-Geschenk liegt. „Den hat mir gerade eine Dame auf der Straße gegeben – für Alessio gemacht. Man macht mir selten ne Freude, aber wenn man was für mein Kind schenkt, macht es mich sehr glücklich“, erklärt der Sänger.

Pietro Lombardi gerührt von Fan-Geste

Das Verrückte: die Schuhe haben genau Alessios Größe. Dazu eine süße Nachricht: „Ein kleines Dankeschön von Künstler zu Künstler. Besser gesagt von Mensch zu Mensch. Die Schuhe sind symbolisch. Ich hoffe sie gefallen Alessio. Er soll in deine Fußstapfen treten“, steht im Inneren des Schuhkarton-Deckels.

Die weißen Sneaker, die vielleicht bald einen Ehrenplatz an Alessios Füßen finden werden, machen richtig was her. Sie sind mit roter und gelber Farbe besprenkelt und mit den Worten „Love“ und „Alessio“ versehen.

-------------------------------

Weitere News zu Pietro Lombardi und Sarah Engels:

-------------------------------

„Chico Bruder, ich weiß nicht wer du bist, aber viele vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel“, adressiert Pietro Lombardi abschließend noch ein paar liebe Worte an den Künstler.

>>> Sarah Engels traf nun eine ungewöhnliche Baby-Absprache mit Pietro Lombardi. Wie ihre Tochter ihn eines Tages nennen soll, erfährst du hier <<<