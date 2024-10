Pietro Lombardi bei RTL: Nach der DSDS-Folge erhält er die Nachricht

Für Pietro Lombardi stehen aktuell schwere Zeiten an. Der Sänger und DSDS-Juror zieht sich momentan von Social Media zurück, lässt seine Anwälte alles regeln. Am 7. Oktober führte eine angeblich zuvor vorangegangene Auseinandersetzung mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa dazu, dass es einen Polizeieinsatz in seiner Villa bei Köln gab. Gerüchte von häuslicher Gewalt schweben in der Luft, Pietros Anwalt dementierte diese bislang jedoch.

Und auch wenn seine Fans derzeit nicht viel von dem Sänger selbst hören – zumindest wahrscheinlich noch, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind – gab es immerhin am Samstagabend (12. Oktober) etwas von Pietro im TV zu sehen.

+++ Erste Absage wegen Skandal um Pietro Lombardi? „Schweren Herzens entschieden“ +++

Der 32-Jährige saß zusammen mit Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana in der DSDS-Jury, um neue Talente zu casten. Und siehe da: Nach Ausstrahlung der Folge flatterte eine Nachricht beim Sender und allen Beteiligten ins Haus, die gar nicht so schlecht war.

Pietro Lombardi bei RTL: Nach DSDS kommt die Nachricht

Denn was die Quoten betrifft, konnte DSDS zumindest die Konkurrenz-Sendung „Schlag den Star“ bei ProSieben schlagen.

Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 1,93 Millionen Zuschauer – damit lag „Deutschland sucht den Superstar“ laut dem Branchendienst „DWDL“ nur knapp unterhalb des bisherigen Staffel-Bestwertes. In der werberelevanten Zielgruppe konnte die RTL-Show mit Pietro und Co. einen Marktanteil von 12,3 Prozent erzielen – etwas weniger als vergangenen Samstag.

DSDS lässt Konkurrenz hinter sich

Das „Schlag den Star“-Duell von Schauspieler Daniel Donskoy und Musiker Max Giesinger wollten dagegen nur 890.000 Zuschauer sehen. In der Zielgruppe der 14- und 49-Jährigen konnten zwar 10,1 Prozent geholt werden, alles in allem aber keine große Meisterleistung.

Ebenfalls hinter DSDS lag das Format „Promi Big Brother“, das 0,34 Millionen Menschen begeistern konnte mit einem Quotenwert in der Zielgruppe von mäßigen 10,2 Prozent.

Damit dürfte klar sein, dass zumindest das ganze Pietro-Drama der RTL-Show bisher keinen großen Schaden zugefügt hat.

Privat zeigen sich dagegen schon erste Konsequenzen. Denn Pietros Ex Sarah Engels musste nun kurzfristig ihre gesamten Urlaubspläne ändern. Was genau vorgefallen war, liest du hier >>>