Pietro Lombardi & Co.: DIESE Stars sorgten 2024 für die größten TV-Abschiede

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und hinterlässt eine bemerkenswerte Spur des Wandels im deutschen Fernsehen. Einige der bekanntesten Persönlichkeiten der TV-Landschaft haben in diesem Jahr ihre Abschiedsvorstellungen gegeben und damit das Publikum bewegt. Namen wie Peter Kloeppel und Pietro Lombardi gehören zu den prominenten Beispielen.

Neben Peter Kloeppel verabschiedeten sich auch andere große Namen der Fernsehunterhaltung 2024 von der Bühne. Für viele Zuschauer bedeuteten diese Abschiede nicht nur das Ende einer vertrauten Routine, sondern auch den Beginn einer neuen Phase, in der frische Gesichter in die Fußstapfen der Legenden treten müssen. Doch eines bleibt sicher: Die Spuren, die diese Persönlichkeiten hinterlassen haben, werden noch lange sichtbar sein.

Abschiede, die Geschichte schreiben

Peter Kloeppels Abschied von RTL war zweifellos eines der emotionalsten Ereignisse im Medienjahr 2024. Mit den Worten: „Es ist 18:45 Uhr. Zum letzten Mal die Nachrichten mit Ulrike von der Groeben und mir. Hier aus unserem wunderbaren Studio. Ich freue mich, dass Sie da sind“ begrüßt Kloeppel am 23. August in seiner letzten Moderation die Zuschauer der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“.

Gemeinsam mit Peter Kloeppel hängt Ulrike von der Groeben ihren Job als Sportmoderatorin an den Nagel. Auch das Nachrichten-Gesicht von „RTL Direkt“, Jan Hofer, verabschiedete sich dieses Jahr der Familie wegen aus dem TV-Geschäft. Nachfolgerin Pinar Atalay findet rührende Worte zum Abschied: „Du bist einfach ‚Mister News‘.“ Im ZDF müssen die Zuschauer künftig auf Carmen Nebel und Norbert König verzichten.

Pietro Lombardi: Ein Jahr des Umbruchs

Auch Moderatorin Cathy Hummels möchte sich 2025 mehr der Familie widmen – ihr Sohn Ludwig wird eingeschult. Mit den Worten: „Jetzt ist die Stunde der Wahrheit gekommen: Ich verabschiede mich von ‚Kampf der Realitystars‘!“ kehrt sie der Sendung den Rücken, die sie seit 2020 moderiert hat.

Ein weiterer TV-Abschied steht seit Längerem im Raum, wurde offiziell aber nie bestätigt: Pietro Lombardi. Aufgrund eines Streits mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa berichtete die BILD, dass Rapper Bushido ihn in der DSDS-Jury ersetzen soll. Doch das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen zu sein: „Ich wurde nie rausgeschmissen, das ist eine absolute Lüge. Es gibt auch gar keinen Grund, mich rauszuschmeißen.“ Pietro Lombardi liebt DSDS zwar, ist sich aber sicher: „Eine Tür geht zu, eine andere geht auf.“

Abschiede wie die von Pietro Lombardi erinnern daran, welche Bedeutung Persönlichkeiten für die Identität des Fernsehens haben. Sie stehen für Kontinuität, Qualität und Verlässlichkeit – Werte, die in einer zunehmend digitalen Welt nicht an Bedeutung verlieren dürfen. So endet das Jahr 2024 mit einem wehmütigen Blick zurück und der Hoffnung auf eine spannende Zukunft.