Erste Absage wegen Skandal um Pietro Lombardi? „Schweren Herzens entschieden“

Die Negativ-Schlagzeilen um Pietro Lombardi reißen derzeit nicht ab. Der Sänger und DSDS-Juror, der sich in der Castingshow neben Dieter Bohlen zu einem der Jury-Lieblinge mauserte, könnte nun einen verheerenden Imageschaden erlangen.

Denn Pietro Lombardi muss sich gerade mit schlimmen Vorwürfen konfrontieren – ihm wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Jetzt soll es erste drastische Konsequenzen deswegen geben.

Skandal um Pietro Lombardi: Erste Absage!

Es war der 7. Oktober, als es in Pietros Villa bei Köln zu einem Polizeieinsatz gekommen sein soll. Das bestätigte die Polizei gegenüber der „Bild“. Vorausgegangen sein soll angeblich ein heftiger Streit zwischen ihm und seiner Verlobten Laura Maria Rypa, der in einem anschließenden Krankenhausbesuch der Influencerin endete.

Pietro ließ den Vorwurf der häuslichen Gewalt durch seinen Anwalt dementieren, doch die Zusammenarbeit mit diversen Veranstaltern steht nun dennoch auf der Kippe.

So heißt es laut „Bild“, dass es bereits die erste Absage wegen des ganzen Skandals geben soll. Demnach soll Amazon Prime die Premieren-Veranstaltung der neuen Show „Licht aus“ in Berlin abgesagt haben.

In einer Email-Mitteilung erklärt eine Mitarbeiterin der Zeitung: „Nach langer Prüfung und Abwägung haben wir uns schweren Herzens dafür entscheiden müssen, die Premiere zu ,Licht Aus‘ am 30. Oktober in Berlin abzusagen. Angesichts der aktuellen medialen Lage ist es uns ein Anliegen, sowohl die Show als auch alle Teilnehmenden vor negativem Echo oder fehlgeleitetem Fokus in der Berichterstattung zu bewahren.“

Wie „Bild“ erfahren hat, soll sich die Mail vordergründig auf das Pietro-Drama beziehen, das mittlerweile deutschlandweit die Runde machte.

Pietro Lombardi: Ziehen andere Veranstalter nach?

Jetzt stellt sich die Frage, ob andere Veranstalter nachziehen. Bereits am 20. Oktober steht für Pietro Lombardi eigentlich ein Auftritt im Lokschuppen in Bielefeld an. Und ganz zu schweigen von seiner Juroren-Teilnahme in der neuen DSDS-Staffel. RTL gab kürzlich bekannt, mit den Beteiligten und der Staatsanwaltschaft weiterhin in engem Austausch zu sein.

Offenbar hängt nun alles von den Ermittlungen und Ergebnissen der Staatsanwaltschaft Köln ab, wie das weitere Vorgehen von RTL bezüglich Pietros Job als DSDS-Juror sein wird.