Pietro Lombardi: Seine Laura teilt mysteriöse Nachricht – „Eine einzelne Person“

Pietro Lombardi hat im vergangenen Jahrzehnt eine beeindruckende Karriere hingelegt. Im Jahr 2011 gewann der Sänger die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, seitdem ist er auf den großen Bühnen des Landes zu Hause. Mit Songs wie „Cinderella“ und „Phänomenal“ sang er sich in die Herzen seiner Fans, mit seiner tollpatschigen Art sammelt er Sympathiepunkte.

Auch privat hat der Musiker sein ganz großes Glück bereits gefunden. Nach einer gescheiterten Beziehung mit „DSDS„-Kollegin Sarah Engels ist der 31-Jährige nun mit seiner Partnerin Laura Maria Rypa verlobt. Doch eine Nachricht, die Laura nun auf ihrem Instagram-Profil postete, könnte für Zoff in der Patchworkfamilie sorgen.

Pietro Lombardi steht mitten im Chaos

Das Foto, das Laura Maria Rypa am zweiten Weihnachtsfeiertag auf ihrem Instagram-Profil teilte, könnte kaum schöner sein. Das Schwarz-weiß-Bild zeigt sie gemeinsam mit Pietro Lombardi, das Paar hält sich in den Armen und küsst sich liebevoll. Auch ihr gemeinsamer Sohn Leano und der kleine Alessio, der aus Lombardis Beziehung mit Sarah Engels stammt, ist auf dem Foto zu sehen. Lediglich der nur wenige Monate alte Amelio ist nicht abgebildet.

Was auf den ersten Blick wie ein perfektes Familienfoto wirkt, wird durch die Beschriftung getrübt. Denn Laura Maria Rypa schreibt in weißer Schrift auf das Bild: „Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht.“ Doch das war noch nicht alles…

Denn die Verlobte von Pietro Lombardi schreibt weiter: „Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören. Denn Gott ist groß und führt uns durch jede Dunkelheit. Für jede kleine Freude und jedes gemeinsame Lächeln danke ich von Herzen.“ Wen Laura Maria Rypa mit ihren Worten meint, kann natürlich nur spekuliert werden.

Es ist jedoch naheliegend, dass die Influencerin von Lombardis Ex-Partnerin Sarah Engels spricht. Schließlich haben die ehemaligen Partner im vergangenen Jahr die ein oder anderen Meinungsverschiedenheiten via Instagram ausgetragen. Lombardi und Engels teilen sich vermutlich das Sorgerecht für den kleinen Alessio, was immer wieder zu Streitigkeiten führt. Selbst Sarah Engels neuer Partner Julian Büscher äußerte sich in der Vergangenheit auf seinem Instagram-Profil über die Meinungsverschiedenheiten.

Was Laura Maria Rypa mit ihrer Weihnachtsansprache der anderen Art bewirken wollte, kann wohl lediglich spekuliert werden. Gemeinsam mit Pietro Lombardi scheint die Influencerin auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest gefeiert zu haben.