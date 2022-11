Pietro Lombardi: Freundin Laura kann nicht glauben, was sie beim Aufräumen findet

Die Schwangerschaft, die anstehende Hochzeit, das gemeinsame Leben mit Pietro Lombardi: Im Leben von Laura Maria Rypa ist aktuell einiges los. Wie sich letztens herausstellt, ist sie nämlich neben Partnerin und Verlobte auch eine Art Sekretärin des Sängers.

Regelmäßig kümmert sie sich nämlich um den Papierkram von Pietro Lombardi. Das gab er zumindest neulich auf Instagram bekannt. In ihrem gemeinsamen Podcast „Laura und Pietro – ON OFF“ stellt sich nun aber heraus, dass Laura auch noch eine ganze andere Aufgabe im Haushalt übernimmt: Aufräumen. Und dabei findet sie etwas unter Pietros Sachen, was sie fassungslos macht.

Pietro Lombardi: Laura findet erschreckende Briefe

Damit hätte sie wohl nicht gerechnet: Laura Maria findet lauter Bußgeldbescheide in den Unterlagen ihres zukünftigen Ehemanns. Und die Rede ist nicht nur von ein oder zwei, die 26-Jährige berichtet, dass die Strafzettel die Hälfte der Ordner füllen. In dem gemeinsamen Podcast erzählt sie von dem schockierenden Fund.

Doch es sind nicht nur die Bescheide an sich: Insgesamt sammelt Pietro Lombardi satte elf Punkte in Flensburg durch Verstöße von Regeln im Straßenverkehr. Sie erzählt: „Ich frage mich, wie er das geschafft hat. Er fährt eigentlich nie selbst. Aber Herr Lombardi schafft es trotzdem, elf Punkte zu kassieren“.

Pietro Lombardi: Wieso darf er noch fahren?

Aber Moment mal: Ab acht Punkten in Flensburg muss man den Führerschein eigentlich abgeben. Doch diese Situation klärt der Sänger schnell auf. Nicht alle Punkte gehen auf seine Kappe, sondern auf die von denen, die sich sein Auto mal geliehen haben: „Sechs Punkte, oder vier oder fünf wurden mir einfach berechnet, werden mir aber jetzt wieder weg genommen. Damit bin ich immer noch scheiße dran, kann aber meinen Führerschein behalten“.

Alles in einem ist der werdende Vater aber sehr froh darüber, dass seine Verlobte sich um seinen ganzen Papierkram kümmert. Und dass das bitter nötig ist, betont Laura in dem Podcast besonders: „Da waren teilweise Rechnungen von vor lange. Und die waren nicht bezahlt“.