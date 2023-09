Pietro Lombardi erzählt Puff-Story – es passierte in seiner Kindheit

Für Pietro Lombardi ist es wichtig, für seine Fans nahbar zu sein. Der Sänger sucht regelmäßig den Kontakt zu seinen Anhängern. Bei Instagram beantwortet Pietro Lombardi deshalb immer wieder zahlreiche Fragen seiner Fans.

Dabei bekam Pietro Lombardi jetzt eine pikante Frage gestellt. „Gehst du in den Puff?“, wollte ein Fan von dem Sänger wissen. Zur Überraschung vieler packte der 31-Jährige wirklich eine Puff-Story aus – aber nicht so, wie du jetzt denkst.

Pietro Lombardis Puff-Story – „Das war immer voll die Challenge“

„Ich gehe nicht in den Puff“, stellte Pietro Lombardi gleich zu Beginn klar. Der 31-Jährige ist schließlich glücklich vergeben an seine Verlobte Laura Maria Rypa. Gemeinsam bekamen sie 2023 einen Sohn.

Eine Puff-Story hat Pietro Lombardi aber trotzdem parat: „Als wir so 13-14 Jahre alt waren mussten wir immer nach dem Fußball-Training an der Brunnenstraße vorbeilaufen – und da ist der Puff in Karlsruhe. Das war immer voll die Challenge, da vorbeizurennen“, berichtet er. Pietro Lombardi ist in Karlsruhe geboren und aufgewachsen. Nach seinem DSDS-Gewinn zog es ihn nach Köln, wo er heute noch lebt.

Nach dem sie vorbeigerannt waren, hätten sie sich dann immer erzählt, was sie noch von dem Moment wussten und mitbekamen. „Wir dachten immer, wenn wir da vorbeirennen, dass uns jemand packt und mit (ins, Anm. d. Red.) Gefängnis nimmt“, erklärt das DSDS-Jurymitglied.

„Wenn es nicht laufen würde, würde es keine Puffs geben“

„Ich gehe nicht in den Puff“, stellt er dann noch mal klar, betont aber, dass es „nicht verwerflich“ sei, wenn man dies mache. „Wenn es nicht laufen würde, würde es keine Puffs geben“, meint Pietro Lombardi.