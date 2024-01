Pietro Lombardi enthüllt Detail über Sohn Leano – Fans haben nur eine Frage

Die neue Woche beginnt für Pietro Lombardi mit einem besonderen Ereignis: Sohn Leano feiert an diesem Montag (8. Januar) Geburtstag! Der zweite Sohn des DSDS-Stars kam Anfang 2023 ganze sechs Wochen zu früh zur Welt, wie Pietro Lombardi am Sonntag (7. Januar) in seiner Instagram-Story erzählt. Bisher hatten Pietro und seine Verlobte Laura das Geburtsdatum ihres ersten gemeinsamen Kindes für sich behalten.

Doch Fans scheinen sich gar nicht allzu sehr für das Detail über den Lombardi-Spross zu interessieren, haben stattdessen eine intime Frage an Laura.

Pietro Lombardi: Weiterer Nachwuchs nach Söhnchen Leano?

Bereits am Sonntag bedachte Pietro Lombardi seinen jüngsten Sohn Leano mit liebevollen Worten, erklärte seinen Instagram-Followern, wie stolz er und Laura auf ihr Kind seien. Schließlich kam Leano sechs Wochen zu früh auf die Welt, habe sich aber dennoch gut entwickelt. „Dieses erste Jahr war wirklich so schön und wir freuen uns auf die nächsten Jahre“, so der Sänger emotional.

Auch Laura Maria feiert ihren Sohn in ihrer Instagram-Story gebührend, teilt einige Rückblick-Fotos der Geburt. „Mein kleiner Kämpfer“, nennt die Influencerin ihr Kind dabei unter anderem.

Die Instagram-Follower der jungen Mutter scheinen sich aber weniger für das Geburtstagskind Leano, als für erneuten Nachwuchs im Hause Lombardi zu interessieren. Unter einem Clip von Laura häufen sich die Fragen nach einer möglichen Schwangerschaft.

Laura Maria spricht Klartext: „Solche Worte können echt verletzen“

Grund für die Vermutungen ist ein kleines, sichtbares Bäuchlein bei der schlanken Blondine. Die wehrt sich allerdings gegen die Kommentare, stellt in einer Antwort klar: „Ich habe drei Monate mit dem Sport aussetzen müssen und habe selbst 1 Jahr nach der Geburt meines Sohnes noch immer keinen flachen Bauch. Ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn ihr glaubt, ich sei schwanger, aber bitte denkt an andere Frauen, die eventuell einen Kinderwunsch haben etc. Solche Worte können echt verletzen.“

Auch in ihrer Instagram-Story stellt sie noch einmal klar: „Mein Fokus liegt auf meinem Sohn und nicht darauf, einen flachen Bauch zu haben und jeden Tag den Fokus auf den Sport zu legen.“ Anschließend erklärt die Verlobte von Pietro Lombardi auch noch, warum Unterbauchfett eine wichtige Funktion für den Körper einer Frau einnimmt. So haben die Follower hoffentlich noch etwas gelernt…