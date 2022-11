Pietro Lombardi: In DIESEM Video fließen Tränen – „Wusste nicht, ob ich das posten soll“

Er ist nicht nur ein toller Entertainer und talentierter Sänger … nein, Pietro Lombardi hat auch ein ganz großes Herz. Das merkt jeder, der dem 30-jährigen „DSDS“-Sieger schon einmal begegnen oder auf einem Konzert erleben durfte. Höflich, zuvorkommend und liebenswert präsentiert sich Pietro Lombardi. Und vor allem eines: großzügig.

Das zeigte der 30-Jährige nun auch bei den „DSDS“-Dreharbeiten, die Pietro Lombardi nach Thailand führten. Auf Instagram teilte Pietro ein Video, das ihn in einem Taxi zeigt. Der Sänger und seine Begleiter sind gerade an ihrem Zielort angekommen, als Pietro dem Mann einen Batzen Geld in die Hand steckt.

Pietro Lombardi begleicht Monatsmiete seines Taxifahrers

„Team Lombardi wusste nicht, ob ich das posten soll oder nicht. Ich weiß, einige würden sagen ‚Wieso muss man sowas zeigen?‘ und das kann ich verstehen. Doch nachdem ich die Augen von diesem Mann gesehen habe und die Freude gespürt habe, musste ich es mit euch teilen. Dieser Mann zahlt 80 Euro Miete im Monat und ich konnte ihm damit eine kleine Freude machen. Bei all dem, was gerade passiert, lasst uns niemals vergessen, woher wir kommen und dass wir mit ‚kleinen‘ Gesten eine Freude machen können“, schreibt der 30-Jährige zu dem Video.

Das zeigt ihn, wie er dem Taxifahrer umgerechnet 80 Euro, also die Monatsmiete für dessen Wohnung schenkt. Eine kleine Geste für Pietro Lombardi, aber ein riesiges Geschenk für den Taxifahrer, der direkt in Tränen ausbricht und sich etliche Male für das großzügige Geschenk bedankt.

Bei Fans und Freunden kam die Aktion erwartungsgemäß gut an. „Mein Mann ist der beste“, schreibt beispielsweise Pietros Verlobte Laura Maria Rypa, die gerade ihr erstes Baby erwartet. Ein Fan ergänzt: „Wenn man es kann, warum dann nicht andere glücklich machen mit Papier. Ich finde das richtig gut!“ Und Rapper MC Bilal plaudert aus dem Nähkästchen: „Pietro ist auch ohne Kamera ein großzügiger Mann.“