Pietro Lombardi schildert dramatische Einzelheiten vom Einbruch – „Seit heute 24/7 Securitys“

Es dürfte wohl einer der schlimmsten Nächte im Leben von Pietro Lombardi und seiner Verlobten Laura Maria Rypa gewesen sein. In der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1. November) haben Maskierte versucht, in ihr Haus einzubrechen. Während sie zu Hause waren!

Kaum vorstellbar, wie sich Pietro Lombardi in dem Moment gefühlt haben muss, als er die Eindringlinge auf frischer Tat ertappt hat. Nun äußert sich der ehemalige DSDS-Sieger zum ersten Mal über die Geschehnisse dieser Nacht und teilt dramatische Details mit seinen Followern auf Instagram.

Pietro Lombardi treffen folgenschwere Entscheidung

In einer Fragerunde auf Instagram erzählt Pietro Lombardi nun, wie es ihm und seiner Familie geht. Während sich seine Partnerin Laura immer noch von dem Schock erholen muss (wir berichteten), ist der Sänger da etwas gefasster. Dennoch hat sich das Paar dazu entschieden, Maßnahmen zu ergreifen.

Als ein Follower wissen will, wie es den beiden geht, schreibt der 31-Jährige: „Klar, ich war auf jeden Fall schockiert, weil ich ja alle gesehen habe. Aber bei mir ist alles gut so weit.

Laura hat da etwas mehr zu kämpfen. Sie hat vor allem abends krasse Ängste. Aber seit heute haben wir 24/7 Securitys vorm Haus, die uns erstmal ein besseres Gefühl geben.“

Pietro Lombardi: Was war mit den Kindern?

Ein anderer Fan will wissen, ob die Kinder etwas mitbekommen haben. Daraufhin erklärt der Ex von Sarah Engels: „Leano war zu Hause tatsächlich am Schlafen, aber ist dann durch die Hektik wach geworden. Laura hatte den Kleinen die ganze Zeit im Arm. Und Alessio war

zum Glück nicht da, weil in dem Alter hätte er das alles verstanden und mit Sicherheit ein Trauma bekommen. Das wäre sehr schlimm.“

Abschließen reflektiert Pietro Lombardi nochmal, wie er sich selbst während der Geschehnisse gefühlt hat. Schließlich hat er die Täte konfrontiert und ist vor ihre Augen getreten. „Ich war voller Adrenalin. Ich denke, die meisten hätten sich im

Zimmer eingesperrt und die Polizei gerufen. Was ich persönlich auch empfehlen würde.

Aber mein Kopf war im Beschützer-Modus, deshalb bin ich runter.“