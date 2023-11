Pietro Lombardi: Nach versuchtem Einbruch – Laura immer noch unter Schock! „Erst mal sacken lassen“

Versuchter Einbruch bei Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa!

In der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch (1. November) erlebte das Paar wohl das Horrorszenario schlechthin. Maskierte haben versucht in das Haus einzubrechen, während Pietro Lombardi und seine Partnerin samt Kind zu Hause waren (wir berichteten). Wie die Influencerin nun mit ihren Fans teilt, sitzt der Schock immer noch tief.

Pietro Lombardi und Laura schockiert über Vorfall

Noch in der Nacht des versuchten Einbruchs meldet sich der Ex-Mann von Sarah Engels über Instagram bei seinen Fans und erzählt von den Geschehnissen. „Bei uns wurde gerade versucht einzubrechen. Es hat ein paar Mal geklingelt, wir haben uns nichts bei gedacht, einfach nicht aufgemacht. Und dann ging die Action ab. Tür war zu, keine 10 Minuten später hören wir: ‚Pam Pam Pam'“, erzählt der Sänger.

Als er dann nach dem Rechten schauen will, sieht er mehrere maskierte Menschen, die versucht haben, seine Haustürscheibe einzuschlagen. Als sie den 31-Jährige sehen, ergreifen sie prompt die Flucht. Ein Szenario das auch Laura Maria Rypa auch Tage danach noch nahe geht.

Laura Maria Rypa: „Ich muss das auf jeden Fall erst mal sacken lassen„

Nun meldet sich die Partnerin von Pietro Lombardi zu Wort. Über Instagran gesteht sie, dass ihr dieses Ereignis immer noch nahe geht. „Ich bin noch immer etwas kaputt von den letzten zwei Tagen. Ich habe die Nächte nicht so gut geschlafen. Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit wach geworden“, erzählt die 27-Jährige. Weiter heißt es: „Ich bin froh, dass Pie an dem Tag, wo es passiert ist, da war. Die Tage davor war er nicht da und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er nicht da gewesen wäre.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengestellt:

Das Paar hat nach dem versuchten Einbruch einige Vorkehrungen getroffen. „Die Türe wird ausgetauscht. Jetzt haben wir Securitys, wir haben das ganze Sicherheitssystem aufgebessert, in der Hoffnung, dass wir die nächsten Tage bisschen beruhigter schlafen können“, schildert sie.