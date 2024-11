Pietro Lombardi: TV-Knaller – bald ist es so weit

Pietro Lombardi musste in diesem Jahr so einiges wegstecken. Erst wurden die Gewaltvorwürfe gegenüber seiner Verlobten Laura Maria Rypa publik, dann endete auch noch seine Jury-Rolle bei „DSDS.“ Nach öffentlicher Entschuldigung, Rückweisungen der Anschuldigungen und dem Versprechen, ein besserer Mensch zu werden, wird klar: Den Sänger bringt so schnell nichts aus der Spur.

Stattdessen scheint er schon neue TV-Terrains ins Auge gefasst zu haben.

Pietro Lombardi: Neues TV-Format?

Dass Pietro für RTL-Formate ein Garant für Unterhaltung ist, steht außer Frage. Seit seinem Sieg bei „DSDS“ 2011 und später als Stammgast am Jury-Pult neben Dieter Bohlen gilt er als Quotenmagnet. Doch jetzt, wo das Kapitel für ihn beendet ist, stellt sich die Frage: Wann wagt sich der Sänger an neue Projekte? Vor allem „Let’s Dance“ soll es ihm nämlich angetan haben.

In einer Instagram-Fragerunde wollte eine neugierige Userin es genauer wissen: „Wann bist du bei ‚Let’s Dance?'“ Darauf gibt Pietro prompt eine glasklare Antwort!

Pietro Lombardi wird konkret

Pietro zeigt sich begeistert: „Super Format! Ich bin ein großer Fan.“ Doch dann kommt der Dämpfer: „Ich glaube, so schnell fragen sie nicht mehr an“, vermutet er. Der Grund? Nicht etwa die jüngsten Negativ-Schlagzeilen, sondern seine andere Vergangenheit. „Ich habe schon drei- bis viermal abgesagt“, räumt er ein.

+++Pietro Lombardi: Nach „DSDS“-Aus – Kontaktabbruch mit Dieter Bohlen? „Du hast mich ersetzt!“+++

Doch Pietro wäre nicht Pietro, wenn er nicht trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken würde. Ursprünglich hatte der Sänger versprochen, mit 35 Jahren an der Show teilzunehmen. Jetzt verspätet sich aber scheinbar seine Teilnahme. „2030 ist meine Zeit, zu tanzen!“, lässt er Fans wissen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Solange schaue ich als Fan zu“, verspricht Pietro Lombardi selbstbewusst. Laut seiner Rechnung könnte er also vielleicht schon in nicht allzu langer Zeit das Parkett bei „Let’s Dance“ betreten. Na dann bleiben wir gespannt.