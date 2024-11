Pietro Lombardi: Nach „DSDS“-Aus – Kontaktabbruch mit Dieter Bohlen? „Du hast mich ersetzt!“

Bei der RTL-Castingshow ,,Deutschland sucht den Superstar“ Seite an Seite in der Jury und auch privat enge Freunde- Jahrelang wirkte es so, als könnte Dieter Bohlen und Pietro Lombardi nichts auseinander bringen. Jedoch wurde dieses Verhältnis nach den vielen negativen Schlagzeilen rund um Pietro Lombardi und seinem vorzeitigen DSDS-Juryaus auf eine harte Probe gestellt.

In den letzten Monaten wartete man vergeblich auf eine Reaktion des Pop-Titans zum Polizeieinsatz in der Villa des ehemaligen DSDS-Gewinners und seiner Freundin Laura Maria Rypas (28) sowie den damit verbundenen Vorwürfen. Ähnlich verhielt sich Dieter Bohlen beim DSDS-Aus seines Schützlinges. Dabei berichtete er, dass nicht er, sondern RTL für die Entscheidungen der Jurybesetzung verantwortlich sei.

Pietro Lombardi: Viele offene Fragen

Doch woher kommt dieses reservierte Verhalten? Früher ließ sich der ehemalige „Modern Talking“-Sänger öfter zu gewissen Äußerungen hinreißen. So auch beim öffentlichen Streit via Instagram im Sommer zwischen Pietro und Popsängerin Sarah Engels.

Die aufmerksamen Zuschauern des diesjährigen DSDS-Finales nahmen in jedem Fall Spannungen zwischen den beiden Juroren wahr. So warf Pietro dem Poptitan während der Liveshow vor, dass er ihn durch Bushido für die Besetzung der nächsten DSDS-Jury ersetzt habe. Die brennende Frage aller Fans lautet nun: Ist ihre Freundschaft auf Eis gelegt?

Pietro äußerte sich jetzt in einem Q&A. Die Vorkommnisse im DSDS-Finale kommentierte er folgendermaßen: ,,Ja, wir haben uns im Finale ein bisschen geärgert, das gehört auch manchmal dazu, weil ich gesagt habe ‚Ja, du hast mich ersetzt‘, weil es halt überall stand und irgendwie hab ich es dann gesagt, habe ich in dem Moment auch so gefühlt, sag ich ehrlich.“ Zudem ist er davon überzeugt, dass Dieter ihn niemals von alleine austauschen würde.

Ein Follower wollte darüber hinaus noch wissen, ob zwischen den beiden ,,dicke Luft“ bestehe. ,,Um die Frage ganz kurz zu beantworten, weil das auch viele fragen: Zwischen mir und Dieter ist alles gut. Uns verbindet viel mehr als nur ein Jury-Job“, lautete die klare Antwort des DSDS-Siegers aus dem Jahr 2011.

Um ihr jetziges Verhältnis zu beschreiben fügte er hinzu: ,,Bei mir und Dieter ist alles cool. Wir haben heute auch geschrieben und ja, wir schauen mal, was so in Zukunft passiert oder auch nicht.“ Eine Aussage, die Raum für Spekulationen zulässt.

Die kurioseste Nachricht gab Pietro seinen Followern aber zum Abschluss der Fragerunde mit auf den Weg. So deutete er an, nie von RTL gekündigt worden und somit vielleicht 2025 doch wieder ein Teil der RTL-Musikshow zu sein. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis der beiden einstigen engen Kameraden entwickeln wird.