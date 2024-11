Pietro Lombardi: Es hat sich angebahnt – „Ich glaube, hier gibt es heute Streit“

Zuletzt war Pietro Lombardi bei der diesjährigen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Dort saß er neben Dieter Bohlen, Beatrice Egli und Loredana bereits zum vierten Mal erfolgreich hinter dem Jury-Pult.

Mit einem Instagram-Beitrag sorgt Pietro Lombardi nun privat für hitzige Diskussionen unter seinen Fans. Der Auslöser – Nutella. Genauer gesagt die Frage: Mit oder ohne Butter? Diese Frage beschäftigt aber nicht nur Pietros Community auf Instagram, sondern sorgt auch darüber hinaus schon lange für Gesprächsstoff.

In typischer Lombardi-Manier, mit viel Charme und Humor, stößt er mit seinem Instagram-Video einen regen Austausch seiner Fans an. Ohne Ton, dafür mit umso mehr Gestik und Mimik hält er beide Varianten in die Kamera und fragt seine Zuschauer nach ihrer Meinung.

Seine Verlobte Laura Maria Rypa kommentiert bereits nach wenige Minuten: „Der neue Influencer“. Nach dem Ende der diesjährigen DSDS-Staffel bei RTL könnte dies nun also eine neue Karriere-Möglichkeit für ihn sein. Das sehen auch seine Fans so. Eine Instagram-Nutzerin schreibt: „DSDS ist vorbei, jetzt muss er ein anderes Standbein aufbauen.“

Pietro Lombardi sorgt für Fan-Diskussion

Ganz unkommentiert lässt er das Video dann aber doch nicht. Er schreibt, dass er auf ehrliche Antworten hofft und, dass er eine von beiden Sachen nie verstehen kann und wird. Außerdem vermutet er: „Ich glaube, hier gibt es heute Streit“.

Bereits nach wenigen Minuten trudeln die ersten Kommentare zu Team-Butter und Team-Ohne-Butter ein. Eine Einigung scheint jedoch von Anfang an außer Frage zu stehen:

„Jeder der ohne Butter isst, hat keine Ahnung vom Leben. MIT BUTTER!“

„Wer ein Nutellabrot ohne Butter isst, hat die Kotrolle über sein Leben verloren!“

„Ich verstehe die Frage nicht. OHNE Butter natürlich“

„Butter unter Nutella ist ein No-Go“

Im Jahr 2021 startete Pietro Lombardi die Nutella-Diskussion schon einmal. Damals positioniert er sich zu seiner Abstimmung selber eindeutig. „Für mich ist die Sache ganz klar: OHNE BUTTER!!!“. Dieses Mal lässt er seinen Followern den Vortritt.