Pierre Sanoussi-Bliss im „Dschungelcamp“: Dicker Fehler direkt zu Beginn

Er ist einer der unbekannteren Kandidaten des diesjährigen „Dschungelcamp“: Pierre Sanoussi-Bliss. Während andere Teilnehmer wie Lilly Becker oder Schlagerstar Anna-Carina Woitschack quasi Dauergast in den Medien sind, war Sanoussi-Bliss vor allem durch seine Rolle in der Krimi-Reihe „Der Alte“ bekannt, in der er zwischen 1997 und 2015 mitgespielt hatte.

Nun also der Karriere-Booster „Dschungelcamp“. Eine riesige Herausforderung für jeden Teilnehmer. Da sind eine gute Vorbereitung und Einsatz gefragt, sonst kann der Dschungel-Traum schnell zum Dschungel-Albtraum werden. Das gilt natürlich auch für Pierre Sanoussi-Bliss.

Pierre Sanoussi-Bliss zieht ins „Dschungelcamp“

Doch schon bei der Einreise nach Australien unterläuft dem 62-Jährigen der erste, dicke Fehler. „Ich bin zu warm angezogen“, stöhnt der TV-Star nach seiner Ankunft in Australien. Dazu kommt, dass er auf dem mehrere Stunden langen Flug gar nicht geschlafen habe.

Dafür sei er jedoch gut gesättigt, schließlich habe er während des Fluges richtig viel zu Essen bekommen. Einen solchen Luxus dürfte er im Camp selbst aber nicht mehr haben. Dort herrscht schließlich strenge Reis-und-Bohnen-Diät, die nur durch Top-Leistungen bei den Prüfungen aufgewertet werden kann.

Riesige Freude scheint bei ihm aber noch nicht aufzukommen, so Pierre Sanoussi-Bliss im Interview mit RTL. Australien habe nicht auf seiner Reiseliste gestanden, schließlich würden hier 95 Prozent der giftigsten Tiere der Welt leben. „Ich bin da nicht so sehr dafür“, ist der Schauspieler ehrlich. Na, das kann ja lustig werden.

Das sieht auch „Dschungelcamp“-Experte Julian F.M. Stoeckel so. „Pierre wirkt jetzt schon herrlich zickig“, freut sich der einstige Camper bei Instagram. Eine Meinung, mit der er nicht alleine dasteht. „Mit Pierre könnte es lustig werden“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Oje haha… mit Pierre wird’s glaube ich ähm…lustig! Beef garantiert.“