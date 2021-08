Peter Maffay: Schock für den Rocker – DIESER Schritt ist unausweichlich

Peter Maffay scheint vom Pech verfolgt. Zumindest was seine Konzerte angeht. Der Rockstar war bereits 2020 auf großer „Jetzt“-Tour, als ihn die erste traurige Nachricht ereilte. Zwei seiner Bandmitglieder waren durch einen Unfall beziehungsweise eine Krankheit plötzlich außer Gefecht gesetzt. Die Tournee musste vorzeitig abgebrochen werden.

Bevor es weitergehen konnte, brach jedoch das Coronavirus über die Welt herein und Peter Maffay musste seine Tournee wieder auf Eis legen. Nun hätte es im Herbst 2021 endlich neue Konzerte geben sollen. Doch auch das wird nicht klappen, wie Peter Maffay am Dienstag seinen Fans mitteilen musste.

Peter Maffay: Traurige Nachricht

Die 18 Nachholkonzerte müssen leider abermals verschoben werden, so Maffay. Grund sei, dass man in zehn verschiedenen Bundesländern mit jeweils anderen Corona-Verordnungen spielen wolle, die sich jedoch alle ganz schnell wieder ändern könnten. Zu unsicher sei die Lage.

----------------

Peter Maffay: Die Termine der Nachholkonzerte

20.02.22 - Regensburg

21.02.22 - Magdeburg

22.02.22 - Schwerin

25.02.22 - Frankfurt

26.02.22 - Zürich

27.02.22 - Stuttgart

28.02.22 - Neu Ulm

02.03.22 - Bremen

03.03.22 - Köln

05.03.22 - Halle (Westf.)

06.03.22 - Dortmund

08.03.22 - Mannheim

09.03.22 - Leipzig

10.03.22 - München

14.03.22 - Nürnberg

15.03.22 - Erfurt

17.03.22 - Oberhausen

21.03.22 - Hannover

22.03.22 - Braunschweig

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------

Peter Maffay: „Es uns nicht möglich, eine Tournee dieser Größenordnung sicher zu planen und einheitlich durchzuführen. Schweren Herzens müssen wir deshalb unsere Hallentour ein weiteres Mal verschieben, und zwar auf Februar und März 2022.“

-----------------

Martin Rütter platzt nach „Tagesschau“-Post der Kragen: „Verblödet“

Helene Fischer: Wunderbare Nachricht – jetzt kann es jeder sehen

Roland Kaiser: Es ist raus! Mit schwerem Herzen verrät der Sänger DAS

---------------

Dann jedoch will Peter Maffay mit einem leicht geänderten Konzept wieder auf der Bühne stehen. „Mit neuen Songs im Gepäck wird die Tour ’22 im Zeichen von 'So Weit' stehen – genau zwei Jahre nachdem der Motor gestoppt wurde“, so der Sänger. Tickets gibt es übrigens noch. Beispielsweise bei Eventim.

-----------------

Das ist Peter Maffay:

Peter Maffay wurde am 30. August 1949 in Brasov, Rumänien geboren

Er heißt eigentlich Peter Alexander Makkay

Peter Maffay erfand die Figur Tabaluga

-------------

Dann haben die Fans endlich ihren Peter wieder. Der veröffentlichte übrigens am Dienstagabend noch eine weitere Nachricht an seine Fans. Und eine ganz spezielle noch dazu. Auf Instagram teilte Peter Maffay ein Bild, dass ihn inmitten eines Kornfeldes auf einem Fahrrad zeigt. Dazu schreibt der Sänger bewegende Zeilen. „Liebe Freunde, gestern vor genau 58 Jahren landeten meine Eltern und ich auf deutschem Boden. Aus einer Diktatur in eine Demokratie. Was für ein Trip! "So weit"! Damit begann die Geschichte zwischen uns, der Rock 'n' Roll-Zauber.“

Peter Maffay: Buh-Rufe in Oberhausen

Vor drei Jahren spielte Peter Maffay bereits in Oberhausen. Plötzlich jedoch kamen Pfiffe aus dem Publikum. Was war passiert?