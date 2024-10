Peter Maffay veranlasst Patientenverfügung – „Künstlich am Leben gehalten“

Peter Maffay gilt als einer der erfolgreichsten Musiker des Landes, seine Lieder sind über Generationen hinweg bekannt. Zu Beginn seiner Karriere begeisterte er mit Schlagermusik, mittlerweile ist der Sänger und Produzent im Deutschrock zu Hause.

75 Jahre ist der Chartstürmer mittlerweile alt, im Geiste ist der Musiker jedoch jung geblieben. Fit hält Peter Maffay außerdem seine kleine Tochter, die gerade einmal fünf Jahre alt ist. In einem Interview mit der Zeitung „Bild“ machte der Rockstar nun jedoch ein erschreckendes Geständnis.

Peter Maffay denkt an sein Ableben

Erst vor Kurzem gab Peter Maffay seinen Abschied von der Bühne bekannt. Als Grund für diese Entscheidung führt der Musiker seine kleine Tochter Anouk an. Das kleine Mädchen kommt nun in die Schule und Maffay möchte keinen Moment dieser aufregenden Zeit verpassen. Der Sänger reflektiert im „Bild“-Interview: „Ich habe nicht mehr so viel Zeit, solche wichtigen Dinge zu versäumen.“

Peter Maffay hat sich spät dazu entschieden, noch ein Kind zu bekommen und scheint sich über die Konsequenzen dessen bewusst zu sein. Im Zuge der Einschulung der kleinen Anouk hat sich der Musiker dann sogar dazu entschieden, eine Patientenverfügung aufzusetzen. Im Interview schockiert der Sänger mit den Worten: „Künstlich am Leben gehalten zu werden, das muss ich nicht haben.“ Doch bei diesem Satz soll es nicht bleiben.

Denn direkt im Anschluss scherzt Peter Maffay: „Ich bin ja schon schwer zu ertragen, wenn ich im Besitz meiner geistigen Kräfte bin. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie das anders aussieht.“ Seinen Humor hat der Musiker also bisher nicht verloren. Weiter gibt der Sänger zu: „Es gibt im Rock’n’Roll den Satz: Lebe hart, stirb schnell. Das könnte mir natürlich auch passieren. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn der liebe Gott mir noch ein bisschen Zeit schenkt.“

Der 75-Jährige scheint die Zeit mit seiner kleinen Familie in vollen Zügen zu genießen und möchte so lange wie möglich ein Teil des Lebens der kleinen Anouk sein. Und auch das kleine Mädchen scheint hin und weg von seinem berühmten Vater zu sein. Denn Anouk hat die Leidenschaft für Musik von ihrem Vater geerbt. Der Nachwuchs des Rockstars wird nun sogar Musikunterricht erhalten.

Es bleibt zu hoffen, dass Peter Maffay noch viele Jahre mit seiner kleinen Tochter verbringen darf. Bisher scheint sich der 75-Jährige gesundheitlich wacker zu halten.