Peter Kraus hemmungslos ehrlich: „Dazu war ich zu feige“

Die Musiklegende Peter Kraus kündigt bereits zum siebten Mal seine Abschiedstournee an, doch dies bedeutet keineswegs das Ende seiner musikalischen Reise. In einem exklusiven Interview mit Schlager.de verrät der charismatische Künstler, welche Träume und Pläne hinter diesem scheinbaren Abschied stecken.

Peter Kraus mit großen Plänen

Schon bei der sechsten Abschiedstournee vor einem Jahr überraschte Kraus mit dem Wunsch, sich ein eigenes Schiff zuzulegen. Doch warum hat der Rock ’n‘ Roll-Pionier nie den festen Boden der Bühne gegen das schwankende Deck eines Schiffes eingetauscht? Die Antwort liegt in einer langen Geschichte, die Peter Kraus gegenüber Schlager.de preisgibt: „Schon als junger Musiker sagte ich mir, dass ich mit 30 Jahren aufhöre. Dann werde ich ein Filmregisseur. Das mache ich noch. Und danach kaufe ich mir ein Schiff und fahre um die Welt. Aber dazu war ich zu feige. Das habe ich nie gemacht.“

Vielleicht spielte auch seine Ehefrau Ingrid, mit der er seit 1969 verheiratet ist, eine Rolle bei der Nichtrealisierung dieses Lebenstraums. Hat die Bühne einfach mehr Sicherheit geboten als die schwankenden Wellen eines Ozeans? Kraus bestätigt dies und betont: „Das sowieso. Aber da ist ja noch etwas anders: Wie man eine Karriere hält. Wenn sie gerade einen Höhepunkt in der Karriere haben, eine Karriere hat nun mal Wellenlinien, müssen sie auf den Höhepunkten am fleißigsten sein. Fleißig, nicht nur im Tun. Fleißig im Verwirklichen von anderen Ideen. Weil sie da die besten Zuhörer haben. (…) Ich habe mich nie auf dem Höhepunkt ausgeruht. Deshalb habe ich nie eine Auszeit genommen.“

Mit stolzen 70 Jahren im Showbusiness und seinem 85. Geburtstag am 18. März steht Peter Kraus vor einem weiteren Meilenstein. Die Riesenfeier in München markiert den Auftakt seiner „Rockin‘ 85 – Das große Geburtstagskonzert“-Tournee, die durch zehn Städte führen wird. Doch was hat der charismatische Entertainer für die Zukunft geplant? Welche neuen Songs wird er präsentieren? All diese Fragen werden exklusiv auf Schlager.de beantwortet.