Otto Waalkes: Neuer Song erhitzt die Gemüter – „Ehrenlos“

Seine Platten stehen wohl noch heute in den Regalen Hunderttausender Haushalte, seine Filme lockten Millionen Menschen ins Kino, seine Songs werden Kinder noch heute vor dem Schlafengehen vorgesungen und seine Auftritte sind stets bestens gefüllt. Wir sprechen natürlich von Comedy-Legende Otto Waalkes.

Nun hat der bekannteste Ostfriese der Welt einen neuen Song herausgebracht. Und das Internet steht Kopf. Zugegeben: Ganz so neu ist das Lied gar nicht, das Otto Waalkes am Freitagmittag vorstellte. Es ist eher eine Version seines Liedes „Friesenjung“, das er einst auf die Melodie des Welthits „Englishman in New York“ von Superstar Sting gedichtet hatte.

Otto Waalkes nimmt „Friesenjung“ neu auf

Doch die Version ist neu. So nahm Otto das Lied mit den Musikern Ski Aggu und Joost neu auf und machte daraus eine Techno-Nummer. Ein wenig gewöhnungsbedürftig klingt der Song schon, kommt bei den Fans aber extrem gut an.

„Der Track ballert krank. Ich würde mir so sehr ein Video dazu wünschen“, schreibt beispielsweise einer der ersten Hörer auf YouTube. Ein anderer ergänzt: „Hartes Brett. Man, das knallt ehrenlos.“ Und ein Dritter jubelt: „Danke, Otto. Danke. Einfach ein Meisterwerk.“

Otto Waalkes bekommt Unterstützung aus Holland und Berlin

Unterstützung für den Song bekam Otto Waalkes übrigens aus Deutschlands Nachbarland, der Niederlande und aus Berlin. Rapper Ski Aggu kommt nämlich aus Berlin-Wilmersdorf. Der Musiker, der auf der Bühne stets Skibrille und Vokuhilafrisur trägt, trat schon auf riesigen Festivals wie dem „Splash“ oder „Frequency“ auf.

Joost Klein dagegen ist in Leeuwarden in den Niederlanden geboren und wurde als Musiker und YouTuber bekannt. Auf Instagram folgen dem Holländer über 350.000 Menschen. Auch er durfte schon vor Tausenden von Menschen auftreten. Dann kann es ja nicht mehr lange dauern, bis man die Drei mal zusammen auf der Bühne sieht. Ein Highlight wäre es für die Fans auf jeden Fall.