Otto Waalkes lüftet Geheimnis: „Einige haben ihn vielleicht schon entdeckt“

Ein Geheimnis für mehrere Monate für sich behalten zu müssen, ist manchmal gar nicht so einfach. Insbesondere wenn man seine Freude darüber am liebsten sofort mit der ganzen Welt teilen möchte. Hin und wieder ist Reden jedoch Silber und Schweigen Gold. Das weiß auch Otto Waalkes.

Der Komiker hat sich Monate lang auf die Zunge beißen müssen. Die Öffentlichkeit sollte auf keinen Fall etwas von seinem kleinen Geheimnis wissen. Nun traut sich Otto Waalkes endlich darüber zu sprechen und überrascht seine Fans mit einer wunderbaren Nachricht.

Otto Waalkes kündigt neuen Fan-Shop an

Berühmt geworden ist Otto Waalkes durch seine herrlichen Parodien und die urkomischen Geräusche und Gesichtsausdrücke, die er auf der Bühne präsentiert. Doch die Comedy ist nicht die einzige Leidenschaft des 74-Jährigen. Was viele nicht wissen: Otto hat nach seinem Abitur im Jahr 1968 Kunstpädagogik an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg studiert. Das Malen bereitet dem Comedian noch heute große Freude.

Für all diejenigen, die sich gerne einen echten Otto Waalkes zu Hause aufhängen würden, hat der Komiker nun großartige Neuigkeiten. In einem Video bei Instagram verkündet er stolz: „Einige von euch haben ihn vielleicht ja schon entdeckt: meinen neuen ottifant.de-Shop. Wir haben viele Monate dran gearbeitet und nun ist er endlich fertig! Inklusive neuer Fotos und Zeichnungen von mir.“

Neben Plüschtieren, Schreibsets, Ottifanten-Nudeln und dazugehörigem Ketchup haben Fans im Shop von Otto Waalkes auch die Möglichkeit, Bilder des Entertainers zu erwerben. Ein 20er-Postkarten-Set mit seinen Motiven liegt bei 22 Euro. „Den Einzigen, den ihr aus dem Shop leider nicht bestellen könnt, bin übrigens ich. Ich bin einfach zu groß und schwer für den Versand in einem Paket! Hihi… Hab zu viele meiner Ottifanten-Artikel genascht“, scherzt Otto bei Instagram. Der Ottifant ist die bekannteste seiner Comicfiguren. Mittlerweile gibt es eine eigene Zeichentrickserie sowie einen Kinofilm zu dem Elefanten.