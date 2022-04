Oscars 2022: Nächste Demütigung für Will Smith – nun droht Jada DAS

Es war DER Aufreger der Oscars-Verleihung. Nach einem fiesen Witz auf Kosten seiner Frau Jada stürmte Will Smith die Bühne und gab Chris Rock eine Ohrfeige.

Der Komiker nahm die Aktion mit Humor, sprach von einer der aufsehenerregendsten Aktionen der TV-Geschichte. Später entschuldigte sich Will Smith, der nur wenige Minuten nach der Attacke den Oscar für den besten Hauptdarsteller gewann, bei Chris Rock und der Academy.

Oscars 2022: Affäre von Jada Pinkett Smith meldet sich zu Wort

Doch es scheint, als wäre die Sache damit noch nicht gegessen. Schließlich droht der Familie Smith schon wieder der nächste Ärger. Wie „The Sun“ berichtet, habe sich nun R&B-Sänger August Alsina, der eine Affäre mit Jada Pinkett Smith hatte, zu Wort gemeldet.

Will Smith und seine Frau Jada bei den Oscars.

So wolle er ein Buch veröffentlichen, in dem auch ausgiebig das Sex-Leben zwischen ihm und Jada Pinkett Smith beschrieben werden soll. Eine Quelle berichtete der Zeitung: „August ist gerade dabei, einen gut dotierten Buch-Vertrag zu unterschreiben. Dabei soll es dann auch um seine Liaison mit Jada gehen. August wird sehr detailliert auf seine Zeit mit Jada eingehen und auch darüber sprechen, wie sie die Zeit in Wills Häusern verbracht haben, als er unterwegs war.“

Wie Will Smith und Jada, die seit geraumer Zeit eine offene Ehe führen, auf die Ankündigung reagieren, ist bislang noch unklar.

Was genau am Abend der Oscar-Verleihung geschehen ist, welcher Spruch Will Smith so in Rage brachte und inwiefern Jada Pinkett Smith in die Sache involviert ist, erfährst du in unserem Text zum Ohrfeigen-Eklat rund um Will Smith.