Oscars 2021: DIESE Rede rührte alle zu Tränen – Gewinner trauert um seine Tochter

Es war die Nacht der glänzenden Roben, des Goldjungen und der Gefühle: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles die Oscars 2021 verliehen.

Wegen der Corona-Pandemie verliefen die Oscars 2021 anders als bisher, viele Schauspieler und Preisträger konnten nicht vor Ort sein und schalteten sich digital dazu. Doch das tat den Emotionen bei den Oscars 2021 keinen Abbruch – besonders eine Rede rührte zu Tränen.

Oscars 2021: Preisträger erzählt von Schicksalsschlag

Bereits zum 93. Mal wurde der Academy Award am Sonntagabend in Los Angeles (Kalifornien, USA) verliehen. Doch so wie Oscars 2021 lief die Preisverleihung wohl noch nie ab.

Die Gäste waren auf mehrere Orte verteilt, die Ausstrahlung fand zum einen – wie gewohnt – aus dem Dolby Theatre statt, zum anderen auch in der Union Station. Die Show und Moderation fanden im Theater statt, die Laudatoren und Nominierten nahmen in dem Hauptbahnhof von Los Angeles Platz.

Oscars 2021 – das sind die Gewinner:

Bester Film: Nomadland

Beste Regie: Chloé Zhao - Nomadland

Bester Hauptdarsteller: Anthony Hopkins - The Father

Beste Hauptdarstellerin: Frances McDormand - Nomadland

Bester Nebendarsteller: Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah

Beste Nebendarstellerin: Yoon Yeo-jeong - Minari

Bestes Originaldrehbuch: Florian Zeller and Christopher Hampton - The Father

Beste Kamera: Erik Messerschmidt - Mank

Bester fremdsprachiger Film: Der Rausch (Dänemark)

Darunter auch der dänische Regisseur Thomas Vinterberg, der den Auslands-Oscar („International Feature Film“) für seine Sozialsatire „Drunk (Another Round)“ (deutscher Titel: Der Rausch) entgegen nehmen durfte.

Der 51-Jährige war live vor Ort in Los Angeles und berichtete in seiner Dankesrede von einem tragischen Schicksalschlag.

So war Vinterbergs 19-jährige Tochter Ida nur vier Tage nach Beginn der Dreharbeiten bei einem Verkehrsunfall gestorben, sie sollte eigentlich in dem Film mitspielen. Der Unfall ereignete sich auf einer belgischen Autobahn: „Ein Unfall auf der Autobahn hat mir meine Tochter genommen. Jemand hat auf sein Handy geschaut“, erklärt der Oscar-Gewinner unter Tränen in seiner Rede.

Oscars 2021: Regisseur rührt zu Tränen – „Es ist ein Denkmal für sie“

Seine Tochter habe sich sehr auf den Film gefreut. „Wir vermissen sie und ich liebe sie“, sagte der Däne – und widmete Ida den Film: „Wir haben den Film für sie gemacht. Es ist ein Denkmal für sie. Ida, das hier ist für dich.“

Thomas Vinterberg mit seinem Oscar für den besten ausländischen Film. Foto: picture alliance/dpa/Pool AP

Mit Tränen in den Augen fuhr Thomas Vinterberg fort, wünschte sich, Ida wäre bei der Gala dabei: „Wenn wir uns nur trauen zu glauben, dass sie auf eine Weise hier bei uns ist – dann könntet ihr sie hier mit uns klatschen und jubeln sehen. Also Ida, das ist ein Wunder, das gerade passiert ist. Du bist Teil dieses Wunders.“

Der ausländische Oscars 2021-Film „Drunk (Another Round)“ handelt von vier Lehrern, die ein Trinkexperiment starten, um ihrem Leben einen neuen Kick zu geben – doch stattdessen verlieren sie die Kontrolle. Die Hauptrolle spielt Mads Mikkelsen. (dpa, kv)