Oliver Pochers Frau Amira weint vor laufender Kamera – „Kann es nicht länger für mich behalten“

In Sachen Liebe nahm RTL-Moderator Oliver Pocher in der Vergangenheit bereits einige Umwege. Mit den Frauen wollte es nie so recht klappen, bis er 2016 seine jetzige Ehefrau kennenlernte. Seitdem sind die beiden ein Herz und eine Seele, stolze Eltern, Podcast-Besitzer und nie um einen Seitenhieb gegen den Partner verlegen.

Humor haben sie beide, so viel steht fest. Auf Instagram lassen sie ihre Fans gerne an ihren Albernheiten teil haben und zeigen sich dabei gerne gegenseitig in den unvorteilhaftesten Situationen. Dass Oliver Pocher ganz groß darin ist, seine Frau eben so abzulichten, zeigte er bereits des Öfteren in der Vergangenheit. Pünktlich zu seinem Geburtstag zahlt ihm Amira Pocher jetzt alles heim.

Oliver Pocher – Amira veröffentlicht geheimes Foto von ihm

Auch, wenn die Beziehung der beiden immer wieder infrage gestellt und Amiras Männerwahl angezweifelt wird, ist das Paar auch nach fast vier Ehejahren augenscheinlich immer noch glücklich. Und trotzdem bringt Oliver Pocher seine Frau jetzt zum Weinen. Beziehungsweise, er brachte sie zum Weinen. Denn Amira hat einen Monat gewartet, um eine altes Foto endlich öffentlich zu machen.

In ihrer Instagramstory schreibt sie am Samstag (18. Februar): „Es ist endlich soweit! Payback! Ich habe lange gewartet, aber ich kann es nicht länger für mich behalten! Der richtige Zeitpunkt ist jetzt gekommen.“

Oliver Pocher bringt Amira zum Weinen

Zu ihrem geplanten Racheakt gehört ein Foto von einem gemeinsamen Flug, bei dem nur einer von beiden hellwach war – und zwar Amira. Gnadenlos hielt die ihre Kamera auf das Gesicht ihres Mannes und kann jetzt ein wenig akkurates Schlaf-Foto von Oliver Pocher vorweisen.

Das eine Auge geschlossen, das andere einen kleinen Spalt geöffnet und den Mund Sabber-bereit aufgesperrt, hängt der Moderator in seinem Stuhl. Ein Anblick, der seine Frau vor Lachen zum Weinen bringt. „Ich habe mich nicht mehr eingekriegt“, schreibt sie zu der Videosequenz, in der ihr die Tränen über die Wangen laufen und sie versucht die Beherrschung nicht zu verlieren. Und weiter: „Um ehrlich zu sein, habe ich sicher zehn Minuten gelacht und geweint.“ Na dann, ‚Happy Birthday‘.