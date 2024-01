Nach Liebes-Beichte: Oliver Pocher wettert fies gegen Cora Schumacher

Sie ist hoffnungslos verknallt, doch ihre „Liebe“ wird offenbar nicht erwidert. Cora Schumacher ist im „Dschungelcamp“ offen, wenn es um ihr Liebesleben geht. Noch vor ihrem freiwilligen Ausstieg aus dem RTL-Camp (hier mehr) verrät sie vor ganz Deutschland, Sex mit Comedian Oliver Pocher gehabt zu haben und immer noch Gefühle für ihn zu haben.

Und wie reagiert Oli selbst auf diesen Gefühlsausbruch? Der wettert öffentlich gegen die „Dschungelcamp“-Kandidatin!

Oliver Pocher schießt gegen Cora Schumacher

„Ich bin verknallt“, diese Worte sagte Cora Schumacher im „Dschungelcamp“ zu ihren Mitstreitern. Als sie anschließend alleine mit RTL sprach, fiel schließlich der Name Oliver Pocher.

Der Comedian ist gerade auf seiner „Liebeskasper“-Tour und lässt es sich nicht nehmen, dort ein paar Worte zu Cora Schumacher zu finden. Und die sind nicht gerade nett:

„Das mit Cora und mir sollte eigentlich geheim bleiben. Wir sind so glücklich miteinander. Wir haben uns in der Bibliothek kennengelernt, sie hat sich ein Malbuch ausgeliehen und ich bin da gerade Händchen haltend mit Ralf reingekommen. Ja, er ist immer ein bisschen verschmust, nachdem wir Sex hatten.“ Doch das ist noch nicht alles. Pocher: „Ich wollte auch mal was anderes, eine Frau mit Stil und Niveau.“ Autsch! Sein Sarkasmus ist dabei nicht zu überhören.

Als er dann auch noch hörte, dass Cora Schumacher das „Dschungelcamp“ verlassen hat, setzte er dem Ganzen noch die Krone auf und schrieb in seiner Instagramstory: „Cora kommt ENDLICH wieder nach Hause!!“

Schon vor einigen Tagen ließ er kein gutes Haar an dem RTL-Star, stichelte da schon während seiner Tour gegen Cora.

Man darf gespannt sein, wie Cora nach den ganzen Bemerkungen von Oliver Pocher nun reagieren wird…