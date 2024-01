Dschungelcamp: Kandidat für Prüfung gesperrt – irre, was dahintersteckt

Momentan überschlagen sich die Ereignisse im australischen Dschungel. Erst verlässt Cora Schumacher in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die RTL-Show, dann bricht der Livestream von „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ plötzlich ab und jetzt auch noch das: Fan-Liebling Fabio Knez war für die Dschungelprüfung an Tag vier plötzlich gesperrt. Nun kommt ans Licht, warum dem so ist.

Es dürfte für viele Zuschauer wohl eine große Überraschung gewesen sein, als sie den rot durchgestrichenen Namen von Reality-Sternchen und Staubsaugervertreter Fabio Knez auf der Kandidaten-Tafel gesehen haben. Er ist für die Prüfung in schwindelerregender Höhe gesperrt.

Auch die Namen von Cora Schumacher und Heinz Hoenig waren durchgestrichen. Die beiden wurde aus gesundheitlichen Gründen aus dem Voting genommen, heißt es. Doch Fabio Knez scheint fit wie ein Turnschuh zu sein – und motiviert obendrauf. Warum darf er die Dschungelprüfung dann nicht machen?

Dschungelcamp: Fabio Knez ist zu schwer

Am Montagabend (22. Januar) geht es für einen Promi hoch hinaus. Auf einem Gerüst mit sechs Etagen geht es auf Sternenjagd, um abends ein leckeres Abendessen zu genießen. Wie RTL auf der Homepage bestätigt, darf Fabio nicht antreten, weil er zu schwer ist. Mit seinen 1,97 Meter und 111 Kilo, die er vor dem Start auf die Wiege gebracht hat, ist es ihm nicht möglich, an der Dschungelprüfung teilzunehmen.

Gegenüber der „Bild“ verrät ein RTL-Sprecher, dass die Sicherheit der Kandidaten bei jeder Prüfung höchste Priorität habe. „Jede Dschungelprüfung wird umfassend getestet. Beim letzten Check wurde entschieden, dass es sicherer ist, keinen Star antreten zu lassen, der ein gewisses Gewicht überschreitet“, heißt es. Wer weiß, vielleicht bekommt Fabio ja in der kommenden Dschungelprüfung die Chance, sich endlich zu beweisen.