Oliver Pocher tanzt halbnackt – Ex-Frau reagiert sofort: „Wie soll ich das unseren Kindern erklären?“

Jetzt ist Oliver Pocher völlig außer Rand und Band! Nach der Trennung von Ehefrau Amira und der anschließenden öffentlichen Schlammschlacht läutet der Comedian die nächste Phase der Trauerbewältigung ein.

In einem neuen Video auf Instagram tanzt sich Oliver Pocher den Frust von der Seele, zeigt dabei viel Haut und sorgt für gemischte Reaktion. Ekel, Freude, Respekt – unter dem Clip des 45-Jährigen häufen sich die verschiedenen Kommentare. Auch Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden schaltet sich ein.

Oliver Pocher tanzt zu „Flowers“ von Miley Cyrus

Nachdem Oliver Pocher die letzten Wochen eher genutzt hatte, um den Motivationscoach Biyon Kattilathu öffentlich zu parodieren, konzentriert sich der fünffache Vater nun scheinbar erstmal wieder auf sich selbst. Am Freitag (22.12.) veröffentlichte er seine ganz eigene Version der Selbstliebe- und Trennungshymne „Flowers“ von Miley Cyrus.

„Mein Jahr in einem Song“, kommentiert Pocher den Beitrag. In dem gut einminütigem Clip trägt der Comedian eine hellgelbe Perücke mit langen Haaren, auch die Outfits der US-Sängerin hat er kopiert. So läuft er zunächst mit schwarzen High Heels und in eine goldene Rettungsdecke gehüllt eine Straße entlang, wirkt dabei ziemlich wacklig auf den Beinen. Während im Hintergrund der Hit von Miley Cyrus läuft, zieht Oliver Pocher im schwarzen Bikini vor atemberaubender Pool-Kulisse weiter durch.

In Anlehnung an das Original macht er in dem knappen Outfit halbherzige Sportübungen, räkelt sich am Poolrand. Auch die Dusch-Szene des Vorbilds darf nicht fehlen, ebenso wenig wie der legendäre „Joker“-Tanz im schwarzen Anzug.

Oliver Pocher wird gefeiert

Wenn Oliver Pocher sich in Selbstironie übt, anstatt gegen andere zu schießen, gefällt er den meisten wohl scheinbar am besten. Das Video hat keine 24 Stunden später bereits über 50.000 Likes und auch die überwiegend positiven Kommentare sprechen für sich: „Ich kann nicht mehr! Also wenn du nächstes Jahr keinen MTV Music Award bekommst, dann weiß ich auch nicht“, „Deine Version ist legendär“, „Mein Weihnachten ist somit gerettet. Wie kann man auf so eine geniale Idee kommen?“, „Leider geil“, lauten nur einige der über 2000 Bemerkungen.

Auch Pochers Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden, mit der er nun seinen Podcast weiter führt, reagiert: „Wie soll ich DAS wieder unseren Kindern erklären?“ Doch Oliver Pocher sieht das Ganze gelassen: „Das Haus gehört uns“, behauptet er mit einem Sonnenbrillen-Smiley.