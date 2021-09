Oliver Pocher: Liebeserklärung an SIE – „Was für eine Frau“

Oliver Pocher ist bekannt dafür gegen andere Promis gerne mal ordentlich auszuteilen. Diverse Influencer hat der Komiker bei seiner „Bildschirmkontrolle“ schon genauer unter die Lupe genommen.

Bei einer Promi-Dame macht Oliver Pocher allerdings Halt und zeigt sich von einer ganz anderen Seite. Zum Geburtstag von seiner Ehefrau Amira Pocher gratulierte der 43-Jährige jetzt mit einem ganz ungewöhnlichen Beitrag.

Oliver Pocher macht Amira Pocher süße Liebeserklärung

„Was für eine Frau, was für ein Jahr!“, schreibt Oliver Pocher unter ein Foto von Amira. Zugegebenermaßen – andere Aufnahmen lassen die 29-Jährige sicherlich vorteilhafter wirken, aber Olli liebt seine Amira eben auch in Jogginghose und mit Augenpads, schlafend auf der Couch.

-----------------

Das ist Oliver Pocher:

Oliver Pocher wurde am 18. Februar 1978 in Hannover geboren

Von 2002 bis 2004 war Pocher mit Annemarie Warnkross und von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan liiert

Mit Model Alessandra Meyer-Wölden hat Oliver Pocher eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne – das Paar war von 2010 bis 2014 verheiratet

Im Jahr 2019 heiratete er die Visagistin Amira Aly – die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, die sie aber aus der Öffentlichkeit raushalten

Durch die Parodien von Michael Wendler entstand ein neuer Hype um den Komiker

Die Fehde der beiden fand 2020 in einer eigenen TV-Show ihren Höhepunkt

Bei „Verstehen Sie Spass” wurde Oliver Pocher dann selbst mal hinters Licht geführt

-----------------

Dann macht der Komiker seiner Frau eine Liebeserklärung, ganz nach Pocher-Manier. Er schreibt: „Zum 2. Mal Mutter geworden, Haus unter Wasser, neue Moderatorin bei VOX, Ehemann in Polizeigewahrsam, Influencer geschlagen, eigenes Modelabel, Late Night Shows, Podcasts, Live Auftritte…aber das Wichtigste, sieht auch im Schlaf TOLL aus! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!“

Oliver Pocher gratuliert Amira Pocher zum Geburtstag – seine Fans sind begeistert

Mit seiner süßen Geburtstagsnachricht kann Oliver Pocher nicht nur bei seiner Frau, sondern auch bei seinen Fans punkten.

Die sind begeistert von den ungewohnt emotionalen Zeilen des Komikers. „Happy Birthday Amira. Ist das mal ne Liebeserklärung, Olli“, „So liebe Worte. Herzlichen Glückwunsch Amira“ und „Wie süß geschrieben“, sind nur einige der Kommentare unter dem Foto.

+++Oliver Pocher hat irren Plan für Promi-Mütter – „Sollte sich Yeliz definitiv besorgen”+++

Oliver Pocher bekommt Lob von Promi-Kollegin Giulia Siegel

Auch „Kampf der Realitystars”-Gewinnerin Giulia Siegel ist total aus dem Häuschen über die süße Botschaft ihres TV-Kollegen und schreibt: „Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ihr seid wirklich ein fantastisches Team“.

Oliver Pocher und seine Frau Amira haben einen gemeinsamen Podcast zusammen. Foto: IMAGO / Future Image

Dass Oliver Pocher und seine Amira wirklich ein gutes Team sind, zeigen sie regelmäßig in ihrem gemeinsamen Podcast, mit dem sie mittlerweile sogar Live-Auftritte spielen. Und auch in der RTL-Show „Pocher vs. Influencer“ traten die beiden als Paar im Kampf gegen fünf Promis aus der deutschen Social-Media-Riege an.

-------------------

Mehr zu Oliver Pocher:

Pietro Lombardi: Oliver Pocher zu Gast bei Konzert – plötzlich wird er von der Polizei abgeführt

Oliver Pocher auf 180: „Du wirst das alles bereuen“

Oliver Pocher: Fans posten vermeintliches Selfie mit ihm – sie ahnen nicht, wer wirklich neben ihnen steht

-------------------

Während Olli für sein süßes Liebes-Statement gefeiert wird, meldet sich Amira in ihrer Instagram-Story zu dem Beitrag und sagt: „Danke, aber über das Teilen dieses Bildes sprechen wir nochmal“. In diesem Sinne: Happy Birthday! (sj)

Oliver Pocher: Frau Amira schüttet Fans ihr Herz aus – „Absolute Katastrophe“

Mit welchen Problemen die Pochers erst kürzlich zu kämpfen hatten und wie schwierig die letzten Monate für die Familie wirklich waren, teilte Amira jetzt mit ihren Fans. DIESE Aussage erschüttert.