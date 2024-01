Oliver Pocher mit krasser Ansage: „Dann höre ich auf“

Kurz nach der Trennung von Amira kündigte Oliver Pocher plötzlich eine neue Comedy-Tour an. Und der Name „Der Liebeskasper“ ist Programm. Denn in der Show will der frisch Getrennte seinen Liebeskummer verarbeiten.

Dabei macht Oliver Pocher sich über sich selbst, seine gescheiterten Liebesbeziehungen, aber auch die anderer prominenter Paare lustig. Hier kriegt wie üblich jeder sein Fett weg. Am 5. Januar startet die Tour, doch nun machte Oliver Pocher auf Instagram eine krasse Ankündigung. Die restlichen Termine könnten vielleicht gestrichen werden.

Oliver Pocher: Tour-Termine bereits in Gefahr?

Für den 45-Jährigen ist es die wohl emotionalste Tour seiner Karriere. Denn während er sonst in seinen Programmen überwiegend über die Fehltaten anderer bekannter Gesichter hergezogen ist, steht nun plötzlich auch sein eigenes Privat- und Liebesleben im Fokus. Am Freitagabend geht er mit seinem neuen Programm „Der Liebeskasper“ erstmals im Europapark Rust auf die Bühne. Auf dem Weg dorthin, ließ er seine Fans an seinen Gedanken teilhaben.

„Ich bin sehr gespannt, wie es werden wird. Kleine Info vorweg: Wir spielen ohne Pause – das habt ihr so entschieden. Ansonsten ist das heute die erste Preview vor Publikum“, erklärt er in seiner Instagram-Story. Einen Atemzug später macht der Comedian eine krasse Ansage: „Ich finde man kann auch direkt vor 2.000 Leuten anfangen und wenn es halt nichts wird, dann höre ich auch auf. Warum noch nach Osnabrück fahren nächste Woche?“

Für den kompletten Januar 2024 hat Oliver Pocher Termine in ganz Deutschland – 13 an der Zahl. Doch offenbar stehen und fallen die Termine mit dem Erfolg der ersten Show. Das lassen zumindest die Worte von Oliver Pocher erahnen.