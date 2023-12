Pietro Lombardi meldet sich nach Social-Media-Pause zurück: „Nicht mehr authentisch“

Seine Fans hatten ihn schon sehnlichst vermisst. Doch es gibt gute Nachrichten: Pietro Lombardi ist wieder zurück! Auf Instagram hat sich der Musiker jetzt wieder bei seinen Fans zu Wort gemeldet.

Eigentlich nimmt er seine rund 2 Millionen Follower stets mit durch seinen Alltag – doch in letzter Zeit wurde es verdächtig ruhig auf dem Instagram-Kanal von Pietro Lombardi. Kein Update, keine Storys. Seine Fans schauten in die Röhre. Doch damit ist nun Schluss!

Pietro Lombardi macht seinen Fans eine große Ankündigung

„Ich habe euch alle vermisst und ich hoffe euch geht’s allen gut. Ich habe mich in den letzten Wochen sehr viel um unser neues Haus gekümmert“, erklärt sich der „Nur ein Tanz“-Interpret. „Und diese kleine Social-Media-Pause hat echt gutgetan“, betont er.

Doch der leidenschaftliche Cappy-Träger meldet sich nicht nur zurück, nein. Er hat sogar noch eine echte Ankündigung für seine Fans parat. „Aber eins kann ich euch versprechen, nächstes Jahr wird krass. Ich hab viele neue Projekte. Über eine Sache darf ich noch nicht sprechen, aber krass Leute.“

Pietro Lombardi hat die Social-Media-Pause gut genutzt

Wow, was da wohl auf die Pietro-Anhänger zukommen wird? Der 31-Jährige hat sich auch noch etwas vorgenommen: „Auch auf Instagram habe ich mir vorgenommen wieder aktiver zu sein. Natürlich als Fokus die Musik, aber auch neue Reel-Formate für euch zu drehen, um für ein bisschen Unterhaltung zu sorgen. Liebe euch alle.“

Zusätzlich verspricht er seinen Fans: „Ich war die letzten Jahre nicht mehr so authentisch hier auf Insta. Auch dafür habe ich diese kleine Pause genutzt.“ Am Ende sei er eben „kein Gangster, sondern ein ganz normaler einfacher Mann“. Bleibt abzuwarten, was seine Fans künftig tatsächlich erwarten wird.