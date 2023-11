Oliver Pocher wieder Single – doch SIE erteilt ihm einen deutlichen Korb

Oliver Pocher und Amira Pocher galten lange als unzertrennliches Traumpaar in der TV-Branche. Doch im August 2023 gab das Ehepaar im gemeinsamen Podcast die Trennung bekannt. Nachdem der Comedian anfangs noch um seine Liebe kämpfen wollte, scheint das einstige Liebespaar nun für immer entzweit.

Auf Instagram stichelt der Comedian immer wieder gegen seine Ex Amira. Während einige Fans noch immer auf ein Liebes-Comeback hoffen, spekulieren andere bereits, wer die nächste Frau an Oliver Pochers Seite sein könnte. Eine Promi-Dame zieht sich da eher zurück.

Oliver Pocher nach sieben Jahren wieder Single

Oliver Pocher fischt bei seiner Frauen-Wahl gerne im Promi-Becken, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Zu seinen Verflossenen gehören „Taff“-Moderatorin Annemarie Carpendale, Model Monica Ivancan, Boris Beckers Ex Alessandra Meyer-Wölden und Tennis-Spielerin Sabine Lisicki. Wäre also nicht verwunderlich, wenn die nächste Frau an seiner Seite auch einen gewissen Berühmtheitsgrad hätte.

Könnte es beispielsweise zwischen Oliver Pocher und Cathy Hummels funken? Die 35-Jährige kennt die Situation des Comedians aus eigener Erfahrung. Sie selbst hat vor rund einem Jahr die Scheidung von BVB-Star Mats Hummels öffentlich bekannt gegeben. Zuletzt meldete sie sich bei einer Dating-App für Prominente an – auch Oliver Pocher lernte Amira Pocher über eine Dating-App kennen.

Deutlicher Korb

Viele Übereinstimmungen, perfekte Voraussetzungen für ein Match, oder? Cathy Hummels sieht das jedoch leider ganz anders, wie sie gegenüber RTL beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt deutlich machte: „Den Oli kenne ich schon sehr lange… Aber für Oli pocht mein Herz leider nicht.“ Ihr Beuteschema bezieht sich scheinbar auf Sportler. „Gegen so einen Footballspieler hätte ich echt nichts“, merkt sie lächelnd an.

Ob die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin den Geschmack des Komikers treffen würde, bleibt ebenfalls zu bezweifeln. Erst kürzlich stichelte er noch gegen Cathy Hummels, nachdem diese ankündigte, ab sofort keine Bilder mehr ihres Sohnes Ludwig im Netz zeigen zu wollen. Oliver Pocher spricht sich seit Jahren dagegen aus, Kinder in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Deshalb hat auch noch keiner seiner Fans das Gesicht von einem seiner fünf Kinder auf Social Media gesehen.