Oliver Pocher: Was Amiras Bruder ihm zum Geburtstag schenkte, ist kaum zu glauben

Es war DIE Trennung des vergangenen Jahres und verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Oliver und Amira Pocher gaben im August 2023 das Ende ihrer Liebesbeziehung bekannt. Auch der gemeinsame Podcast wurde somit nicht weitergeführt, Amira und Oliver begannen kurze Zeit später jeweils mit den Aufnahmen ihrer eigenen Podcasts.

Amira führt gemeinsam mit ihrem Bruder Ibrahim Aly, genannt Hima, durch den Podcast „Liebes Leben“. In der neusten Folge verrät die 31-Jährige ein skurriles Geschenk, das ihr Bruder ihrem Ex-Mann zum Geburtstag überreichte.

Oliver Pocher: Es wird anzüglich

Nach anfänglichen öffentlichen Anfeindungen des Ex-Paares scheinen sich Amira und Oliver Pocher mittlerweile auf einer freundschaftlichen Ebene begegnen zu können. Nach einer gemeinsamen Silvesterfeier waren Amira und ihr Bruder Hima auch beim 46. Geburtstag von Ex-Partner Oliver Pocher am 18. Februar zu Gast.

In der aktuellen Folge ihres Podcasts „Liebes Leben“ plaudert das Geschwister-Duo nun aus dem Nähkästchen. Anscheinend hat Amiras Bruder Oliver Pocher eine Packung Kondome zum Geburtstag geschenkt. Hima erklärt sein Geschenk im Podcast mit den Worten: „Der hat ja im Prinzip alles, was er braucht, und er braucht nicht viel, also muss es was Lustiges sein. Und ich dachte mir, was am meisten Sinn macht und auch lustig ist, ist halt Verhütung.“ Hima ist also der Meinung, dass Pocher diese nach der Trennung gut gebrauchen kann.

Weiter führt der Bruder von Amira aus: „Weil er hat ja schon fünf [Kinder] und das reicht ja.“ Auch die gemeinsamen Kinder von Amira und Oliver Pocher waren bei der Geburtstagsfeier ihres berühmten Vaters zu Gast und beobachteten die Übergabe des skurrilen Geschenks. Hima zeigt sich auch noch Wochen später belustigt über seine Geschenkidee. Amira gibt jedoch zu bedenken: „Crazy, du bist ein echt gutes Vorbild für meine Kinder.“ Ex-Partner Oliver Pocher scheint die ungewöhnliche Geschenkidee jedoch mit Humor genommen zu haben und Hima schließt seinen Bericht mit den Worten „es war lustig“ ab.

Wie sich Amira und Oliver Pocher die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder aufteilen, behält die Moderatorin für sich. Nach dem ersten Rosenkrieg scheinen sich die Wogen jedoch endlich geglättet zu haben.