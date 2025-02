Oliver Pocher offen: „Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist“

Hinter Entertainer Oliver Pocher (47) und seiner Ex-Frau Amira Aly (32) liegen alles andere als friedliche Jahre. So scheint der hitzige Rosenkrieg zwischen den beiden einfach kein Ende zu finden. Und das, obwohl sie schon seit August 2023 getrennte Wege gehen. Schon oft in den vergangenen Jahren konnten ihre Fans öffentliche Auseinandersetzungen verfolgen, vor allem in den sozialen Medien.

Jetzt zieht Oliver Pocher erneut nach und holt in einem „Bild“-Interview zum nächsten Rundumschlag aus. Außerdem gibt er ganz private Einblicke in sein zukünftiges Liebesleben und lässt seine früheren Ehen Revue passieren.

Oliver Pocher: Ein Detail stört ihn an Amira besonders

Ganz offen gesteht der renommierte Entertainer, dass er aktuell Single sei. Demnach habe er nicht vor, etwas in nächster Zeit daran zu ändern. So sagt Pocher: „Ich habe das Spiel zweimal gespielt, habe zweimal geheiratet, beide Male mit reinem Gewissen. Es wird sicherlich dauern, bis ich mich wieder mit einer Partnerin in der Öffentlichkeit zeige. Das ist ein langer Weg, ich bin da vorsichtiger geworden. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch – unverhofft kommt oft.“

Seine früheren, wütenden Vorstöße gegen seine Ex-Frau bereut der gebürtige Hannoveraner nicht. Dafür habe es viel zu gute Gründe gegeben. Rückblickend betrachtet stellt Pocher fest: „Für mich war es traurig, weil es am Ende dann, wie so oft, nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag.“

Oliver Pocher: „Ich bin kein nachtragender Mensch“

Zudem stand ein Detail für ihn fest: Gleich nach der Trennung sollte Amira, wie auch schon seine frühere Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (41), so schnell wie möglich seinen Nachnamen „Pocher“ ablegen.

Schlussendlich zieht der Entertainer noch ein klares Fazit. Er sagt: „Ich bin kein nachtragender Mensch. Mit Sandy habe ich mich damals ebenfalls vor Gericht beharkt. Und später haben wir doch wieder zueinander gefunden, haben jetzt seit Jahren ein gutes Verhältnis. Manche Dinge sollten halt Amira und ich klären und niemand anderes.“