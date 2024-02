O.C., California: 17 Jahre nach Ende der Serie herrscht Gewissheit

Es war DIE Kult-Jugendserie der 2000er: „O.C., California“. Millionen Jugendliche auf der ganzen Welt verfolgten die Abenteuer von Ryan Atwood (gespielt von Benjamin McKenzie), der aus ärmsten Verhältnissen stammend, von der reichen Familie Cohen aufgenommen wurde, dort mit Seth (gespielt von Adam Brody) nicht nur einen besten Freund und Bruder, sondern auch mit Nachbarin Marissa Cooper (gespielt von Mischa Barton) seine große Liebe fand.

Was bis jetzt jedoch niemand wusste: Benjamin McKenzie und Mischa Barton waren bis zu Marissas dramatischen Serientod am Ende der dritten Staffel nicht nur auf der Leinwand ein Paar. So erzählte Mischa Barton im Podcast „Call Her Daddy“ am 21. Februar 2024 zum ersten Mal, dass sie und Schauspielkollege Benjamin auch im echten Leben zusammen waren.

O.C., California: Jetzt ist es endlich raus

„Es war nicht nur auf dem Bildschirm“, verriet Barton. Und weiter: „Das war mein erstes Mal – ich hatte keine Ahnung, was ich tat.“ Barton, die heute 38 Jahre alt ist, verriet zudem, dass es auch schwierige Zeiten in der Serie gab.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Ich denke, das hat die Sache auch auf die falsche Fährte gebracht, weil wir uns sehr schnell darauf eingelassen haben“, so die Schauspielerin. Und weiter: „Wenn wir mit verschiedenen Leuten ausgehen – bekanntermaßen gab es in dieser Show viele gegenseitige Bekanntschaften –, war es auf jeden Fall schwierig, dass es gleich zu Beginn passierte.“

Mischa Barton war 17 Jahre alt, als sie mit „O.C., California“ begann, Benjamin McKenzie 25. Heute ist es ruhiger um Barton geworden. Nach Kollisionen mit der Polizei, aus denen unter anderem eine dreijährige Bewährungsstrafe wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss folgte, ist Barton nur noch selten im TV zu sehen. Für ihre Rolle als Marissa Cooper wird sie jedoch bei Millionen Fans unvergessen bleiben.

Wer jetzt Lust bekommen hat, die Serie mal wieder zu schauen, muss jedoch etwas Geld ausgeben. Weder Netflix noch Disney Plus zeigen die Folgen im Abo. Bei Amazon Prime ist sie kostenpflichtig.