„Der Alte“-Star Rolf Schimpf: Nach seinem Zwangsumzug mit 99 Jahren herrscht nun Gewissheit

Im vergangenen Dezember machte die Schreckensnachricht die Runde: Schauspieler Rolf Schimpf musste mit seinen 99 Jahren in ein anderes Altersheim umziehen. Der Star der ZDF-Serie „Der Alte“ konnte sich die Wohnung in seinem alten Heim einfach nicht mehr leisten.

Kurz vor Weihnachten zog Rolf Schimpf dann in sein neues zu Hause ein. Nun herrscht endlich Gewissheit darüber, wie der Fernsehstar den unfreiwilligen Umzug verkraftet hat.

Rolf Schimpf: SO geht ihm wirklich

Das Zimmer im neuen Altersheim kostet Rolf Schimpf im Monat stolze 2500 Euro weniger. Nichtsdestotrotz fühlte sich der ZDF-Star in seinem alten Zuhause wohl und wollte den anstrengenden Umzug vermeiden. Fans und Angehörige des Fernsehstars waren entsetzt darüber, dass der an Demenz erkrankte 99-Jährige aus seiner gewohnten Umgebung gerissen wurde.

Die „Bild“-Zeitung besuchte den Fernsehstar nun in seiner neuen Unterkunft und kann die Fans des Schauspielers erstmal beruhigen. Das Pflegeheim macht demnach einen sauberen Eindruck, die Türen der Zimmer stehen offen und in den Sitzbereichen unterhalten sich die Bewohner angeregt miteinander.

Als das Team Rolf Schmipfs Zimmer betritt, sitzt dieser aufrecht in seinem Bett. Der Schauspieler trägt ein Kragenhemd und wirkt hellwach. Zur Begrüßung küsst der Fernsehstar die Hand der Journalistin und fragt: „Seid Ihr gekommen, um mich abzuholen?“ Der Wunsch nach einem Leben außerhalb des Heims scheint bei dem ZDF-Star auch nach all den Jahren noch präsent zu sein.

Rolf Schimpf: Wunsch nach Leben außerhalb des Heimes

Schimpf hat sich in seinem alten Heim immerzu wohl gefühlt, so langsam scheint sich der Schauspieler jedoch auch an seine neue Unterkunft gewöhnt zu haben. Der Arzt des Fernsehstars teilte zudem mit, dass Schimpf auch in seiner alten Bleibe des Öfteren äußerte, dass er eigentlich gerne weg wolle. Die Frage, die er der Journalistin zur Begrüßung stellte, ist also nicht weiter überraschend.

Es bleibt zu hoffen, dass Rolf Schimpf sich weiterhin gut in seinem neuen Zuhause einleben wird.