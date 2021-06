No Angels: Beim Musikvideodreh hat's gefunkt – SIE sind jetzt ein Liebespaar

Die No Angels sind endlich wieder vereint: Eine von ihnen hat sich nun am Set des neuen Musikvideos verliebt.

Für die Fans der No Angels hätte das Jahr 2021 nicht besser starten können. Endlich feiert Deutschlands erfolgreichste Girlgroup ihr Comeback.

Doch nicht nur für die treuen Anhänger der No Angels ist die Reunion ein Segen. Sängerin Lucy Diakovska hat der erneuten Bandzusammenführung etwas ganz Großes zu verdanken.

No Angels: Heiße Tanzeinlage zwischen Lucy Diakovska und Tänzerin Marcella

Nachdem die No Angels anlässlich ihres 20-jährigen Jubiläums im Februar ihren Mega-Hit „Daylight In Your Eyes“ neu aufgelegt haben, war nun der nächste Erfolgssong der Band an der Reihe.

Gemeinsam sangen Lucy, Sandy, Jessica und Nadja das Lied „Still In Love With You“ aus dem Jahr 2002 neu ein. Und was darf bei einer guten Single-Auskopplung natürlich nicht fehlen? Richtig, ein passendes Musikvideo.

Die No Angels performten im „Let's Dance“-Finale 2021. Foto: picture alliance/dpa/Getty/POOL | Andreas Renz

Für die romantische Latin-Pop-Ballade bekam jedes Bandmitglied einen eigenen Tanzpartner zugeteilt. Bis auf Lucy Diakovska tanzten und flirteten alle Frauen mit einem männlichen Tänzer. Statt an einen muskulösen Kerl schmiegte sich die rothaarige Bulgarin an eine hübsche Brünette.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das sind die No Angels:

Lucy Diakovska

Sandy Mölling

Jessica Wahls

Nadja Benaissa

Vanessa Petruo (bis 2003)

----------------------------------------

No Angels: Lucy Diakovska hat sich in Tänzerin verliebt – „Traumpaar“

Nach dem Release des Musikvideos zu „Still In Love With You“ ließ Lucy Diakovska dann bei Instagram die Liebes-Bombe platzen. Beim Videodreh soll es zwischen ihr und Tänzerin Marcella de Souza gefunkt haben.

Zu einem gemeinsamen Foto vom Musikvideo-Set schreibt die 45-Jährige: „HELLO LIFE, HELLO L.O.V.E!“ Dazu wählt sie einen beliebten Hashtag der LGBTQ-Community: „Love is Love“. Lucy outete sich bereits im Jahr 2005 als lesbisch.

In den Kommentaren regnet es Glückwünsche für das neue Liebespaar. Schauspielerin Michaela Schaffrath schreibt: „Ich freue mich so sehr für euch und wünsche euch alles Glück der Welt!“ Und auch Lucys Fans sind ganz aus dem Häuschen, als sie von der neuen Liebe in ihrem Leben erfahren:

„Ihr seht so toll zusammen aus! Ich freue mich!“

„Ihr seid so ein Traumpaar... wie schön!“

„Freu mich sehr für euch. Happy Pride!“

----------------------------------------

Mehr Promi-News:

Willi Herren (†45): Sieben Wochen nach seinem Tod – Polizei macht erschütternde Entdeckung

Sarah Lombardi von IHM bitter enttäuscht: „Für solch eine Aussage würde ich mich schämen“

Florian Silbereisen: Nach Trennung von Helene Fischer – DAS war der „emotionalste Moment in all meinen Shows“

----------------------------------------

Wie „Bild“ erfahren hat, sollen sich Lucy und Marcella tatsächlich erst beim gemeinsamen Videodreh kennengelernt haben. Kaum zu glauben bei diesen vertrauten Aufnahmen der zwei Frauen.

Das komplette Musikvideo der No Angels kannst du dir HIER ansehen.

Ende Mai wurden die Turteltauben bereits von Fotografen bei einem Picknick in Köln erwischt. „Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich gleichzeitig beruflich und privat sehr glücklich. Das Leben hat mir wieder das Sonnenlicht geschenkt“, schwärmt Lucy Diakovska von ihrer neuen Freundin. Wie süß!

Auch Sängerin Sarah Lombardi schwebt derzeit auf Wolke 7. Welches süße Geheimnis sie kurz nach ihrer Hochzeit mit Julian Büscher ausplauderte, erfährst du hier.