Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung: Liebes-Comeback! „So viel passiert“

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) sind wieder glücklich vereint. Nach einer kurzen Trennung haben sich die beiden Reality-TV-Stars eine zweite Chance gegeben.

Nikola verriet jetzt in seiner Instagram-Story, wie es zu diesem Liebes-Comeback kam.

Nikola Glumac kämpfte um Kim Virginia

Offen und emotional wandte sich der frühere „Temptation Island“-Teilnehmer an seine große Community. Seine Worte zeigen, wie sehr ihm Kim Virginia am Herzen liegt.

Er erklärte: „Ich hab wirklich versucht, alles wieder geradezubiegen und sie zurückzugewinnen. Weil ich einfach weiß, wenn man jemanden liebt, dann kämpft man und gibt nicht so einfach auf!“

Er ist von Kim Virginia fasziniert

Außerdem schwärmte Nikola besonders von Kim Virginias Charakter. Er beschrieb sie als einen „richtig guten und herzlichen Menschen“, der eine Art, wie ein Engel habe.

Rückblickend gestand er: „Am Anfang habe ich mir auch gedacht: ,Vielleicht ist sie eingebildet.’“ Doch je besser er Kim Virginia kennenlernte, desto mehr erkannte er ihre wahren Seiten.

Die Zeit der Trennung und ihre Erfahrungen in ihrer Beziehung haben die beiden noch stärker zusammengeschweißt.

Kim Virginia meldete sich auch zu Wort

Vor einigen Tagen teilte Kim Virginia in ihrer Instagram-Story eine freudige Nachricht. Nikola und sie wollen schon bald zusammenziehen. Eigentlich hatte sie geplant, ihr neues Haus alleine zu beziehen. Doch jetzt zieht Nikola direkt mit ein, weil sie sich gemeinsam noch wohler fühlen.

„Es ist so viel passiert in alle Richtungen, und das hat uns nochmal wieder mehr zusammengeschweißt, erklärte Kim Virginia in ihrer Instagram-Story. Kurz darauf veröffentlichte die Reality-TV-Bekanntheit ein Kuss-Foto und schrieb dazu: „Ich habe Gott gebeten, mir mein Lächeln zurückzugeben, und er hat mir dich gegeben.“