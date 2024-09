Schlager-Star Nik P. sagt komplette Tour ab – „Es darf kein Risiko geben“

Schlager-Star Nik P. ist aus der Branche kaum noch wegzudenken. Hierzulande dürfte wohl jeder seinen größten Hit kennen. Der Österreicher schrieb nämlich den Song „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, der 2007 gemeinsam mit DJ Ötzi zum absoluten Ohrwurm wurde.

Heute steht der 62-Jährige auch mit anderen Songs wie „Mein Himmel bist du“ oder „Geboren um dich zu lieben“ auf der großen Bühne und geht sogar auf Tour. Tausende Fans haben sich auf die anstehenden Konzerte von Nik P. gefreut. Doch dann folgte der Schock.

Nik P. muss seine Tour absagen

Auf Instagram macht Nik P. vor ein paar Tagen eine traurige Nachricht öffentlich. „Mit schwerem Herzen müssen wir euch heute mitteilen, dass wir uns entschieden haben, meine geplante Clubtour abzusagen. Ich weiß, dass viele von euch sich schon sehr darauf gefreut haben, mich in dieser besonderen, intimen Atmosphäre zu erleben – und glaubt mir, das habe ich auch“, schreibt der gebürtige Österreicher.

Der Schlager-Star erklärt, dass er und sein Team gemerkt haben, dass noch nicht alles so stimmig sei. „Diese Clubtour wäre für mich was ganz Besonderes gewesen – sie hätte für mich neue Maßstäbe gesetzt. Wenn man sich im Leben nach so vielen Jahren einem solchen Abenteuer stellen möchte, dann muss einfach alles passen. Und da darf es eben kein Risiko geben“, heißt es in dem Statement weiter. Die Fans reagieren deutlich auf diese Worte.

Nik P. bekommt deutliches Feedback der Fans

Ein Blick in die Kommentare zeigt, dass die Fans von Nik P. sehr traurig sind. „Das ist sehr schade. Ich hoffe trotzdem, dass ich dich mit Band irgendwann mal live erlebe“, schreibt ein Follower beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Das ist sehr schade für alle. Aber es ist gut, wenn man einsieht, dass es für diesen Kraftakt nicht der richtige Moment ist. Wir alle wollen noch lange die tolle Nik-Musik genießen und mit Neuem überrascht werden.“

Nik P. bittet die Fans sich für eine Rückerstattung der Tickets an die jeweiligen Veranstalter der Stadt zu wenden. Ob die Tour nachgeholt wird oder was der gebürtige Österreicher sonst so plant, ist noch offen.