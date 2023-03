Netflix gibt Hammer zur Serie „You“ bekannt – Fans überrascht: „Nicht bereit dafür“

Seit einigen Wochen ist die vierte Staffel der beliebten Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ raus. Fans fragen sich schon lange, ob das die letzte Staffel mit Serienkiller Joe Goldberg ist. Nun haben sie eine Antwort.

Netflix hat auf Instagram für Aufklärung gesorgt und die Zuschauer nicht länger auf die Folter gespannt. Ja, es wird eine fünfte Staffel geben! Allerdings gibt es auch traurige Nachrichten.

Netflix gibt Serienende von „You“ bekannt

„Auf Wiedersehen… YOU. Joe Goldberg wird zur fünften und letzten Staffel von YOU zurückkehren“, mit diesen Worten und einem Mini-Clip lässt der Streamingdienst die Bombe auf Instagram platzen. Es wird eine fünfte Staffel geben, doch diese wird definitiv die letzte sein. Die Macher von Netflix sagen in einer offiziellen Erklärung, dass die Serie von Anfang an auf fünf Staffeln ausgelegt war.

Fans der Serie begleiten den Weg von Joe Goldberg (gespielt von Penn Badgley) in der Hauptrolle schon vier Staffeln lang. Der Soziopath ist auf der verzweifelten Suche nach Liebe und wird dabei zum Serienkiller. Empfindet die Frau seiner Begierde nicht genauso wie er, muss sie früher oder später sterben. Genauso wie jeder andere Mensch, der sich ihm in den Weg stellt. Die Stalker-Serie ist für viele genauso fesselnd wie auch verstörend.

Auch DAS ändert sich

Die Verkündung zum Serienende kommt für einige Fans dennoch überraschend. „Ich bin nicht bereit dafür“ oder „Keine finale Staffel! Ich brauche noch fünf weitere“, heißt es in den Kommentaren. Natürlich fragen sich auch viele Zuschauer, ob Joe Goldberg für seine Straftaten endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Doch da müssen sie sich wohl noch etwas gedulden. Eins ist aber schon klar: Sera Gemble hat mit dem Ende nichts mehr zu tun.

Denn hinter den Kulissen wird es ebenfalls zu einer Änderung kommen. Produzentin und Autorin Sera Gamble zieht für das You-Finale nicht mehr die Strippen. Ihre Rolle als Showrunnerin teilen sich künftig Michael Foley und Justin W. Lo, die bereits als Produzenten an der Serie beteiligt waren. Wann genau die fünfte Staffel von „You“ erscheinen soll, ist nicht bekannt. Netflix gibt bisher nur 2024 als Release-Jahr an.