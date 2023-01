Netflix gibt Starttermin für deutsches „Too Hot to Handle“ bekannt – es dauert nur noch wenige Wochen

Das wurde aber auch Zeit! Dafür, dass es im deutschen Fernsehen schon zahlreiche Dating- und Flirtshows gibt, hat sich Netflix bisher eher auf Produktionen im englischsprachigen Raum fokussiert. Doch die Fans hierzulande sind heiß und so kommt eines der beliebtesten Formate nun endlich auch nach Deutschland.

Der deutsche Ableger der Netflix-Serie „Too Hot to Handle“ startet schon in Kürze, wie der Streamingdienst nun feierlich verkündet. Und schon jetzt steht fest: Über diese Sendung spricht bald ganz Deutschland. Da werden selbst Promis wie „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse schwach.

Deutsches „Too Hot to Handle“ startet Ende Februar bei Netflix

Für diejenigen, die bisher noch keine einzige Folge von „Too Hot to Handle“ gesehen haben, erklären wir einmal kurz die Spielregeln: An der Dating-Gameshow nehmen zehn Erwachsene teil. Sie verbringen vier Wochen zusammen in einem Haus und müssen darin diverse Herausforderungen meistern, während ihnen sämtliche Intimitäten strengstens untersagt sind. Küssen, Sex und sogar Selbstbefriedigung sind verboten, weshalb die Serie hierzulande auch unter dem Titel „Finger weg!“ bekannt ist. Das Problem: Bei den Kandidaten handelt es sich in der Regel um Personen, deren Beziehungen nie lange gehalten haben oder die sich immer wieder auf bedeutungslose Affären einlassen.

Moderiert wird die Show übrigens nicht etwa von einem Promi, sondern einer virtuellen Assistentin namens „Lana“. Wer die deutschen Teilnehmer sein werden, ist noch nicht bekannt. „Hoffentlich machen da mal paar neue Gesichter mit“, wünscht sich ein Fan. Lediglich der Starttermin für die erste Staffel steht fest: Ab dem 28. Februar ist der deutsche Ableger bei Netflix verfügbar.

Unter der Ankündigung bei Instagram macht sich große Vorfreude breit. Selbst „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse verlinkt aufgeregt ihren Visagisten unter dem Beitrag. Ob sich die beiden künftig die Folgen zusammen ansehen werden? Gut möglich. Ab Februar dürfte sich die ein oder andere Freundesgruppe zu gemeinsamen Netflix-Watch-Partys mit Sekt und Snacks verabreden.