Netflix: „Too Hot To Handle“-Hammer! SIE wurde nach der Show schwanger

Wer hätte gedacht, dass man in einer Datingshow die Liebe fürs Leben finden kann? Die Kandidatinnen und Kandidaten der Netflix-Serie „Too Hot To Handle Germany“ bei ihrem Einzug in die Liebes-Villa ganz sicher nicht. Die Teilnehmenden hatten sich vor allem auf eins gefreut: jede Menge Sex.

Dann folgte die bittere Enttäuschung, denn genau der ist in der Netflix-Show streng verboten. Stattdessen sollen sich die Singles auf psychischer Ebene näher kommen und in Form von intensiven Gesprächen und dem Zulassen von Emotionen einander kennenlernen. Bei einem Paar hat genau das anscheinend bestens funktioniert, denn nach den Dreharbeiten gibt es süße News zu verkünden. Es gibt ein „Too Hot To Handle„-Baby.

Netflix: „Too Hot To Handle“-Paar macht Schwangerschaft öffentlich

„Du hast uns vollständig gemacht“, heißt es in dem Instagram-Beitrag von Kandidatin Emely. Sie und Kandidat Kevin lernten sich in der Netflix-Show kennen. Nach dem großen Wiedersehen ist klar, die beiden sind immer noch ein Paar und offensichtlich im Baby-Glück, denn sie haben ein Kind bekommen.

In den Kommentaren flippen die Fans des Formats aus vor Begeisterung. „Freue mich so für euch“, „Das Beste, was in diesem Jahr hätte passieren können“, oder „Ich drehe durch“, sind nur einige der Nachrichten, über die sich das Paar freuen kann.

Die „Too hot to handle“-Kandidaten Emely und Kevin bekommen ein Baby. Foto: Netflix/ Paul Hepper

Netflix-Paar hält Baby-News zunächst geheim

Dass Emely schwanger war, ist auf den neuen Aufnahmen unschwer zu erkennen. Ihr Babybauch präsentiert sie stolz im luftigen Sommerkleidchen, ihr Freund Kevin hält sie freudestrahlend an der Hand. Zwischen ihrem ersten Kennenlernen und dem Wiedersehen sind einige Monate vergangen, die Emely und Kevin anscheinend gut genutzt haben. Und die Geburt liegt noch gar nicht lange zurück, wie sich beim Wiedersehen rausstellt.

Mehr News:

Dass eine Datingshow die große Liebe hervorbringen kann, zeigt auch die Liebesgeschichte von Jessica und Johannes Haller. Bei „Die Bachelorette“ (RTL) lernten sich die beiden kennen, im Finale entschied sie sich dann für einen anderen, nur um später wieder zu Johannes zu finden. Ihre Liebe krönte dann die gemeinsame Tochter und eine romantische Hochzeit.