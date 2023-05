Netflix: Nach „Too Hot To Handle“ – Streamingdienst mit nächstem Hammer-Format

Die Liebe im Fernsehen, oder in diesem Fall, in einem Netflix-Format finden? Das scheint für so manch einen gar nicht so abwegig zu sein. Kein Wunder also, dass Netflix nach dem Erfolg von der deutschen „Too Hot To Handle“-Version noch ein weiteres internationales Format adaptieren will. Von welchem Format Netflix eine deutsche Version plant? Das verraten wir dir hier.

Netflix startet neues Dating-Format

Sich verlieben, ohne sich jemals vorher gesehen zu haben? Das ist die Idee hinter „Love is blind“. Das Format hat in den USA bereits Erfolge gefeiert. Das Prinzip ist simpel: 30 Singles lernen sich durch Gespräche kennen – sehen tun sie sich allerdings nie. Wenn es funkt, dann nur, weil sie sich emotional verbunden fühlen. Es mündet in einem Heiratsantrag, erst dann treffen die Singles aufeinander.

Und von da an werden sie bis zum Tag ihrer Hochzeit begleitet. Vor dem Traualtar entscheidet sich dann, ob sie wirklich eine Bindung aufbauen konnten, die über das Emotionale hinausgeht – und ob sie eine gemeinsame Zukunft sehen. Von dem amerikanischen Format gibt es bereits vier Staffeln. Jetzt will Netflix „Love is blind – Germany“ an den Start bringen.

Dafür wollen Netflix DACH und Produktionspartner Redseven Entertainment jetzt Kandidaten casten. Im Formular sollst du nicht nur erzählen, warum du Single bist, sondern auch, wie du dir deinen Traumpartner vorstellst. Geplant ist das neue Format für Sommer 2024, teilt Netflix mit.