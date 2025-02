Netflix verkündet Start von 3. Staffel: Trauer um Lee Joo-sil

Nachdem Fan der Netflix-Show „Squid Game“ mit einem richtigen Cliffhanger hängengelassen wurden, kann der Streaming-Dienst Entwarnung geben. Allzu lange müssen Zuschauer sich auf die neue und finale Staffel nicht mehr warten.

Gleichzeitig macht die traurige Nachricht die Runde. Für eine „Squid Game“-Darstellern wird das ihr letzter TV-Auftritt sein. Nach einer Krankheit ist sie Anfang Februar verstorben.

Netflix verkündet Start von 3. Staffel

Sowohl mit Staffel eins als auch mit Staffel zwei der koreanischen Serie „Squid Game“ feierte Netflix Riesen-Erfolge. Die tödlichen Spiele, in denen Seong Gi-hun (gespielt von Lee Jung-jae) und seine Freunde um ihr Leben kämpfen, zieht seither Millionen in seinen Bann. Staffel zwei, die am 26. November rauskam, endete mit einem Knall. Kein Wunder, dass Zuschauer es jetzt kaum abwarten können, um zu erfahren, wie – und vor allem wann – es weiter geht.

+++ Die besten Serien auf Netflix: HIER solltest du einschalten +++

Netflix hat jetzt die Bombe platzen lassen: Der Start der dritten und finalen Staffel von „Squid Game“ liegt näher als gedacht. Laut dem Entertainment Magazin „DVD-Forum“ ist es am 27. Juni 2025 – dann sollen die neuen Folgen kommen. Und ein vor kurzem veröffentlichter Teaser gibt Fans erste Einblicke, was auf sie zukommt. Zuschauer dürfe sich auf einen neuen Charakter freuen: Chul-su, das männliche Gegenstück zur gruseligen Puppe Young-hee aus dem Spiel „Rotes Licht, grünes Licht“. Doch die Vorfreude auf die neue Staffel hat einen bitteren Beigeschmack.

Serien-Darstellerin stirbt nach Krankheit

Eine „Squid Game“-Darstellerin wird nicht mehr ins TV zurückkehren. Nie wieder. Nur drei Monate nach einer Krebsdiagnose ist Schauspielerin Lee Joo-sil verstorben, berichtet die „Bild“. Sie spielte in Staffel zwei die Mutter des Undercover-Detektivs Hwang Joon-ho. In der koreanischen Zeitschrift „The Chosun Ilbo“ heißt es, Lee Joo-sil sei am Sonntag (2. Februar) im Haus ihrer Familie in Uijeongbu, Südkorea, gestorben. Die Diagnose Magenkrebs habe der Netflix-Star erst im November erhalten.

Mehr News:

Bei Lee Joo-sil sei laut Angaben der „Bild“ bereits in ihren Fünfzigern Brustkrebs diagnostiziert worden. Damals habe es geheißen, ihr bliebe weniger als ein Jahr. Doch die Netflix-Darstellerin erholte ich und ihre Ärzte gaben Entwarnung. Doch den Kampf gegen den zweiten Krebs verlor Lee Joo-sil tragischerweise.