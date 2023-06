Es war eine Tragödie, die die Welt bewegte. Am 18. Juni brach das Tauchboot „Titan“ mit fünf Passagieren an Bord zum Wrack der legendären Titanic auf. Es wurde eine Fahrt in den Tod. Wie wir heute wissen, implodierte das Schiff unter dem enormen Wasserdruck. Alle fünf Passagiere starben. Millionen Menschen nahmen Anteil am Schicksal der Abenteurer.

Die Suche nach der „Titan“ wurde zu einem internationalen Medienereignis. Wer nun jedoch auf die Neuerscheinungen für die USA der Video-Plattform Netflix schaut, dürfte sich verwundert an der Stirn kratzen. Steht dort doch wirklich der Kino-Klassiker „Titanic“ auf der Liste.

Sofort hagelte es Kritik für den Streaming-Riesen. „Unsensibel“ sei die Entscheidung von Netflix, gerade jetzt „Titanic“ wieder ins Programm zu nehmen, heißt es bei Twitter. Andere bezeichnen die Entscheidung, den Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gerade jetzt wieder zeigen zu wollen, gar als „geschmacklos“.

Netflix setzt „Titanic“ auf die Streamingliste

Doch ist die Entscheidung wirklich so spontan getroffen worden? Nein, wie Recherchen des Magazins „Variety“ ergaben. Demnach wurde der Lizenzvertrag des Streamers schon lange im Voraus ausgehandelt. Die Rückkehr von „Titanic“ zu Netflix sei daher schon Monate vor dem „Titan“-Unglück fix gewesen.

Der Blockbuster „Titanic“ lockte Millionen Zuschauer ins Kino. Foto: imago images/Everett Collection

Das hält die Twitter-User jedoch nicht davon ab, weiter gegen das Unternehmen zu schießen. „Es ist wirklich widerlich, dass Netflix eine Woche nach dem Oceangate-Vorfall ‚Titanic‘ ankündigt“, heißt es beispielsweise auf dem Kurznachrichtendienst. Oder: „Ich hatte nicht erwartet, dass Netflix so tief sinken würde, in diesen Zeiten ‚Titanic‘ zur Streamingliste hinzuzufügen.“

In Deutschland wird der Klassiker nicht ab dem 1. Juli abrufbar sein, wie Netflix auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. „In Deutschland wird Titanic leider nicht ab Juli bei Netflix verfügbar sein. Es kann sein, dass der Titel zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Server sein wird, momentan können wir da leider keine genaue Auskunft geben“, heißt es vom Streaminganbieter.