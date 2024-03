Netflix-Abonnenten aufgepasst: Ab dem 5. April werden alle Geheimnisse gelüftet

Es war eines der aufsehenerregendsten Interviews der jüngeren Vergangenheit. Im November des Jahres 2019 stellte sich Prinz Andrew, das dritte Kind von Königin Elizabeth II. und Prinz Philip, der BBC.

Der Royal sprach mit der Journalistin Emily Maitlis über seine Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, sprach über die Anschuldigungen, die auch seine eigene Person betrafen. 45 Minuten lang redete sich Andrew um Kopf und Kragen. Widersprüche taten sich auf, eine PR-Katastrophe für die britische Monarchie.

Ab dem 5. April 2024 haben nun auch die Abonnenten der Streamingplattform Netflix die Möglichkeit, sich dieses Interview noch einmal vor Augen zu führen.

Dann nämlich veröffentlicht Netflix den Film „Scoop – Ein royales Interview“. Scoop, was in der Mediensprache für Exklusivmeldung steht, gibt einen Einblick in die wahren Gegebenheiten, die dazu führten, dass sich Prinz Andrew vor der ganzen Welt blamierte. Der Film soll „Einblicke in die hartnäckigen Recherchen“ geben, die „schließlich zu Prinz Andrews skandalösem Newsnight-Interview der BBC führten“, heißt es von Netflix.

Netflix zeigt Film über Prinz Andrews Skandal-Interview

Und zwar „von den nervenaufreibenden Verhandlungen, die Produzentin Sam McAlister mit dem Buckingham-Palast führen musste, hin zu Emily Maitlis’ Showdown mit dem Prinzen“. Und das mit Starbesetzung. So spielt niemand Geringeres als „Akte-X“-Legende Gillian Anderson die Rolle der Journalistin Emily Maitlis. Prinz Andrew hingegen wird von Rufus Sewell gemimt, den man vor allem durch sein Mitwirken an den Serien „The Man in the High Castle“ und „Victoria“ kennt.

Doch damit nicht genug: Auch Krimi-Fans kommen im April bei Netflix auf ihre Kosten. Zeigt der Streaminggigant doch ab dem ersten April die ersten vier Staffeln der Krimireihe „Sherlock“ mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman in den Hauptrollen. Für Fans des britischen Fernsehens dürfte der April also durchaus spannend werden.