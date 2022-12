Netflix: „Biohackers“-Star Luna Wedler spricht Klartext – SO steht es wirklich um Staffel 3

Für Serien-Fans gibt es wohl nichts Frustrierendes, als wenn eine Lieblingsserie sang- und klanglos in den Boden gestampft wird. In den Mediatheken von Netflix und Co. lassen sich zahlreiche Produktionen finden, die ein abruptes oder gar kein Ende bekommen haben.

Wie steht es also um die Zukunft der deutschen Netflix-Serie „Biohackers“? Seit über einem Jahr warten die Fans auf eine Fortsetzung, doch die Produktion bewahrt Stillschweigen. Nun äußert sich Hauptdarstellerin Luna Wedler, die derzeit auch im Kinofilm „Der Räuber Hotzenplotz“ zu sehen ist, erstmals zu den Gerüchten um Staffel 3.

„Biohackers“ bei Netflix abgesetzt? Luna Wedler macht traurige Andeutung

Die deutsche Netflix-Produktion „Biohackers“ handelt von der Medizin-Studentin Mia Akerlund (gespielt von Luna Wedler), die sich an der renommierten Professorin Tanja Lorenz rächen will. Die Wissenschaftlerin pflanzt genmanipulierte Embryos über ihre Befruchtungsklinik ein, um an diesen Kindern Experimente durchzuführen. Bei den Experimenten der Gentherapie soll Mias Zwillingsbruder Ben ums Leben gekommen sein.

Die sechs Episoden der ersten Staffel sind bereits am 20. August 2020 erschienen. Der Release der zweiten Staffel folgt am 9. Juli 2021. Nach anderthalb Jahren wäre es nun also wieder Zeit für neue Folgen von „Biohackers“. Doch von einer dritten Staffel fehlt jede Spur. Weder Netflix noch die Beteiligten wollen oder können sich zur Zukunft der Serie äußern.

Im Interview mit dieser Redaktion antwortet Hauptdarstellerin Luna Wedler auf die Frage, ob sie wüsste, wann Staffel 3 erscheint und ob es sie überhaupt geben wird: „Nein, dazu habe ich noch nichts gehört.“

Luna Wedler widmet sich derzeit anderen Schauspielprojekten. Foto: picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Netflix-Star Luna Wedler setzt Statement im Kinderfilm „Räuber Hotzenplotz“

Aktuell hat die 23-Jährige auch ganz andere Projekte um die Ohren. Unter anderem ist sie im neuen „Räuber Hotzenplotz“-Film zu sehen, der am 8. Dezember in den Kinos startet. Dort spielt sie die Rolle der Fee Amaryills. Die meiste Zeit hört man Luna Wedler jedoch mehr, als das man sie sieht. Denn: Die Fee ist zunächst verzaubert und tritt in der Gestalt einer Kröte auf.

Als sie sich nach dem Bruch des Fluchs in ihr wahres Ich zurück verwandelt, überrascht Luna Wedler die Zuschauer mit einem bemerkenswerten Lockenkopf und schmutziger Haut. Solche Feen sieht man in Kinderfilmen wohl eher selten. „Wir haben uns bewusst für die Strubbelfrisur, dreckige Hände und dreckige Füße entschieden. Wir wollten, dass es eine freche, quirlige Hexen-Fee ist, um die Darstellung der Feen, wie wir sie von früher kennen, zu durchbrechen. Damit die Kids mal eine neue Fee kennenlernen“, erklärt die Schauspielerin.

Nach ihren drei Drehtagen der Märchenwelt wieder den Rücken kehren zu müssen, sei für Luna Wedler ein „kleiner Kulturschock“ gewesen, wie sie im Interview verrät. „Für mich ist es der erste Fantasy-Kinderfilm und es macht extremen Spaß, in solche Rollen zu schlüpfen, die nicht reale Menschen sind. Man kann sich richtig ausleben und in diese Traumwelt eintauchen“, so der Netflix-Star.

„Der Räuber Hotzenplotz“ ist ab dem 8. Dezember im Kino zu sehen.